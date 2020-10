Mor el primer alcalde democràtic de Bellver de Cerdanya

260x366 Ramon Clot Isern. / AJUNTAMENT BELLVER DE CERDANYA Ramon Clot Isern. / AJUNTAMENT BELLVER DE CERDANYA

Aquest dimarts ha mort Ramon Clot Isern, el primer alcalde democràtic de Bellver de Cerdanya. Nascut el 9 de juny de l'any 1931, va ser batlle entre el 1979 i el 1982. L'Ajuntament de Bellver ha emès una nota de condol i l'alcalde, Xavier Porta, li ha volgut agrair "el temps dedicat a aquest poble, els teus consells, la teva bonhomia, el teu somriure i el teu caràcter".



En declaracions a l' Ara Pirineus, Porta ha remarcat que Clot "va ser qui va començar el poliesportiu, la residència de la gent gran, va fer que la festa major es tornés a fer per Sant Antoni, va fer desafectar tots els edificis destinats a les escoles nacionals, va construir dues unitats de preescolars i va ampliar el cementiri", entre altres accions. Tot i això, Porta ha remarcat que " sobretot, com a alcalde, " va rebre l'impacte de les riuades de l'any 1982. A més, la seva era la primera casa just passat el pont, i hi va acollir a tothom que hi anava".



Porta també ha destacat el seu paper com a primer alcalde democràtic, després de la dictadura franquista. En aquest sentit, ha indicat que " va canviar els noms dels carrers del municipi per tal de catalanitzar-los". L'enterrament tindrà lloc aquest dimecres, a les 16.00h , a l'Església de Santa María de Talló.