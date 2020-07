Mor un motorista en un accident al Pont de Bar

Un motorista ha mort aquest diumenge al matí en un accident de trànsit a la N-260, al municipi del Pont de Bar, a l'Alt Urgell. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que el sinistre s'ha produït al punt quilomètric 208,5 al voltant d'un quart de dotze. Tal com han assenyalat des de Transit, per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta han topat frontalment. A conseqüència de la col·lisió, el motorista, M. C. F., de 42 anys i veí de Navarcles, ha mort. El conductor del cotxe ha resultat il·lès.

Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i helicòpter medicalitzat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l'afectació viària, l a carretera ha estat totalment tallada fins a les 14.00h, quan s'ha pogut obrir un carril i habilitar pas alternatiu. La circulació ha quedat normalitzada a tres quarts de tres.

D'altra banda, aquest mateix diumenge al matí un altre motorista ha quedat ferit arran d'un accident a la mateixa carretera, en aquest cas al municipi de Soriguera, al Pallars Sobirà. A causa de l'accident, un carril de la carretera -el port del Cantó- ha quedat tallat una estona.

Els Bombers rescaten un ciclista ferit greu a Tor

També aquest diumenge al migdia, els Bombers de la Generalitat han rescatat un ciclista ferit greu a Tor, al Pallars Sobirà. Segons el cos, la víctima ha patit una caiguda mentre anava en bicicleta de muntanya en aquesta zona del municipi d'Alins. Els Bombers han rebut l'avís a les 12.54 hores i s'hi han desplaçat amb un helicòpter i amb dues unitats terrestres. Un cop rescatat i després que sanitaris del SEM l'atenguessin, l'helicòpter l 'ha traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell d'Andorra.