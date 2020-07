El Pallars Jussà rebrà 5,17 milions d'euros del PUOSC

Els ens locals del Pallars Jussà destinaran un total de set milions a inversions en els pròxims quatre anys gràcies a la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) del departament de Presidència de la Generalitat, que hi aportarà 5,17 milions d'euros. Per la seva part, el Consell Comarcal ha obtingut un ajut de 250.000 euros d'aquest pla, el màxim previst per a ajuntaments de més de 5.000 habitants i consells comarcals.

Donat que en el cas dels consells, el pla determina que aquestes partides només es podran destinar a actuacions en béns de la seva propietat, al Pallars Jussà es destinaran a finançar durant el 2021 el 95% d'accions de millora en diversos equipaments. Aquestes actuacions consistiran a millorar l'eficiència energètica i modernització dels sistemes de climatització de la seu del Consell Comarcal i de l'Epicentre, on també s'instal·laran llums led, així com una cabina de so i vídeo per a millorar les prestacions de sala d'actes d'aquest equipament. També es destinarà una part de la partida a la construcció d'uns nous vestidors per al personal de la deixalleria, així com l' execució d'algunes millores a l'abocador de residus.

També es beneficiaran de les partides del PUOSC del quadrienni 2021-2024 els 14 ajuntaments de la comarca i dos EMD's. Algunes de les inversions destacades són per exemple el projecte d' embelliment del nucli d'Aguiró, al municipi de Torre de Capdella amb un pressupost de 402.000 euros. Altres partides destacades són els 337.000 euros que s'invertiran a Tremp en la millora de diferents d'equipaments o els 334.000 a Isona per a la reforma de la xarxa d'abastament d'aigua potable.