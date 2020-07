El Pallars Jussà tramita més de 215 ajudes al lloguer

El Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Pallars Jussà ha tramitat en les darreres setmanes més de 215 sol·licituds d'ajuts al lloguer que convoca l'agència de l'Habitatge de Catalunya. Així ho ha donat a conèixer l'ens, que ha detallat que aquests ajuts tenen com a objectiu fer front al pagament del lloguer de les famílies amb ingressos baixos, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social. En funció dels recursos de cada família sol·licitant, l'ajut pot ser d'entre el 20 i el 40% del lloguer de l'habitatge.

Mentre que el nombre d'ajuts al lloguer és similar als que es van sol·licitar durant el 2019, es dóna la circumstància que moltes de les famílies sol·licitants ho són per primera vegada. Sí que s'han incrementat el nombre de prestacions d'especial urgència adreçades a persones que no poden pagar el lloguer i per tant que tenen deutes. Aquest tipus d'ajut se sol·licita de forma excepcional i de mitjana a la comarca se'n demanaven un parell en un any, en canvi enguany en un sol mes se n'han hagut de tramitar fins a sis a causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes a les famílies a causa de la crisi provocada per la pandèmia.

El Consell Comarcal, a més, ha informat que aquests darrers mesos també s'han tramitat un total de tretze ajuts al lloguer adreçats a famílies afectades directament pels efectes de la Covid-19 ja sigui perquè s'han vist abocats a l'atur, a un ERTO o perquè se'ls ha reduït la jornada laboral.