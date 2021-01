El Pallars Sobirà diu "prou" i denuncia el "menysteniment" del Govern amb la comarca

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà va celebrar aquest dissabte un consell d'alcaldes extraordinari per abordar la "falta d'atenció" i el "menysteniment" del Govern amb la comarca i els seus representants. El president de l'ens comarcal, Carles Isús ha explicat a l'ACN que el descontentament ve de fa temps, però que aquest s'ha anat intensificant arran de les mesures restrictives que, segons explica, no tenen en compte la realitat dels territoris de muntanya. La gota que ha fet vessar el got, però ha estat la notícia del trasllat de la base permanent del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de l'heliport de Tírvia a l'aeroport d'Andorra – La Seu. "Hem dit prou i hem decidit fer-ho per escrit i fer-ho arribar a presidència", ha dit.

El consell d'alcaldes va acordar per unanimitat portar a terme accions per protestar davant el que consideren una "falta d'atenció" a la comarca. La primera d'aquestes accions tindrà lloc el pròxim dimarts al Palau de la Generalitat a Barcelona, on la totalitat dels alcaldes i presidents de les EMD del Sobirà tenen previst exposar al Govern el seu malestar.

El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús, ha explicat que aquesta falta d'atenció ja fa temps que s'arrossega i ha posat com a exemple la decisió del Govern de fa gairebé dos anys de no autoritzar el festival Doctor Music.

Un dels temes més recents, però, ha estat les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia que, segons Isús, no tenen en compte les singularitats dels territoris de muntanya. "No pot ser que s'apliquin les mateixes mesures restrictives a comarques molt poblades com el Barcelonès que al Pallars Sobirà que té poc més de 6.000 habitants", ha assenyalat Isús, que reclama que les comarques de muntanya tinguin un tracte diferent al que tenen d'altres amb més habitants.

Malgrat la comarca ha reclamat que es modifiquin aquestes mesures, Isús es queixa que el Govern "ni tan sols" els ha donat cap resposta, el que considera un "menysteniment" al territori i als seus representants municipals. "Això ha provocat una indignació important, a banda que pel sector econòmic de la comarca aquestes restriccions suposen un greuge", ha afegit.

La gota que ha fet vessar el got, però, ha estat la notícia del trasllat de la base permanent del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de l'heliport de Tírvia a l'aeroport d'Andorra – La Seu, mentre la base de Tíriva només s'utilitzarà per millorar la cobertura territorial els dies de més afluència de persones a la muntanya.

"No es poden prendre mesures que ens afecten de manera directa al territori i que es prenen sense buscarà un mínim de consens i sense donar un mínim d'explicacions a la ciutadania", ha finalitzat Isús.