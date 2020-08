Piñeira deixa clar que les dades que ofereix l'Ajuntament són les que faciliten Salut i l'hospital

L' equip de govern de l'Ajuntament de Puigcerdà, amb l'alcalde Albert Piñeira al capdavant, ha sortit al pas de les acusacions fetes en les darreres hores per Esquerra Republicana, el principal grup de l'oposició al consistori. En un comunicat de premsa, l'equip de govern ha deixat clar que les dades sobre l'evolució del covid-19 que publica diàriament l'Ajuntament, tant les de l'Hospital de Cerdanya com les acumulades de tota la comarca, els les facilita diàriament el mateix Hospital o les extreuen -pel que fa a les acumulades de tota Cerdanya- de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), un organisme del Departament de Salut.

Per tant, indiquen, " l'Ajuntament de Puigcerdà no va cap dia a comptar casos o pacients, sinó que es limita a recollir les dades dels organismes oficials de Salut i a fer-ne d'altaveu o corretja de transmissió, per tal d'informar la ciutadania". En altres paraules, afegeixen, "no són unes dades elaborades per l'Ajuntament, sinó pel Departament de Salut, governat per ERC, i per l'Hospital de Cerdanya, que també pertany en part al Departament de Salut". A més, afegeixen que "les dades que publica l'Ajuntament són les mateixes que publica el Consell Comarcal, ja que s'extreuen de la mateixa font" i recorden que " al Consell Comarcal un dels dos partits de govern és la mateixa ERC".

Al comunicat s'afegeix que "l'Ajuntament de Puigcerdà confia tant en les dades que ens facilita l'Hospital de Cerdanya com en les que facilita l'AQuAS, i en el sistema sanitari català no hi ha la possibilitat que casos positius de Covid-19 no es comptabilitzin. Aquestes dades no es ponderen en funció de cap paràmetre, tampoc per raons econòmiques".

Des de l'equip de govern remarquen que "confiem en les nostres autoritats sanitàries, en les institucions sanitàries del territori i en els seus professionals de la salut, i agraïm i valorem tota la feina que estan fent durant tots aquests mesos difícils". Per tant, remarquen, "si ERC de Puigcerdà té dubtes sobre les dades de casos de covid-19, s'ha de dirigir al Departament de Salut, els responsables del qual són del seu mateix color polític".

Proves complementàries a Sallagosa, "per a major tranquil·litat"

Així mateix, i pel que fa al personal de l'Ajuntament que s'ha anat a fer proves a l'Alta Cerdanya, en el comunicat se n'expliquen els motius. Així, s'indica que "sempre que existeix algun cas de covid-19 s'actua en conseqüència i, entre altres coses, ens posem en contacte amb l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Cerdanya, que és qui pren les decisions sanitàries i epidemiològiques, fa el seguiment de contactes, les proves diagnòstiques pertinents, etc." En els casos en què, seguint els protocols, l'ABS consideri que no és necessari fer una prova PCR a determinat personal de l'Ajuntament, en considerar que no és contacte de risc d'algun treballador afectat, "es pot valorar des de les autoritats pertinents, com a mesura complementària i addicional de prevenció i per a major tranquil·litat del seu personal, que aquesta prova es faci igualment en un altre centre, com és el cas de la Policia Local".

Això, indiquen des de l'Ajuntament, és justament el que es va fer, i es va aprofitar que a Sallagosa es fan proves PCR a tothom qui ho demana per tal que se la fessin aquells treballadors de l'Ajuntament a qui l'ABS de Cerdanya no va realitzar, en considerar que no presentaven risc. Al comunicat es deixa clar que " cap de les proves de la Policia Local realitzades fora de l'ABS ha donat positiu, però si alguna ho hagués fet, automàticament s'hauria comunicat a l'ABS, la qual hauria introduït les dades d'aquest cas al sistema i comunicat a Salut Pública, i per tant l'AQuAS també el comptabilitzaria". A més, recorden, "en el Sistema Sanitari Català existeix la història clínica compartida".

En la nota també es deixa clar que " mai s'ha enviat cap consigna, ni des de l'Ajuntament, ni des del Consell Comarcal, ni des del Departament de Salut, ni des de les institucions sanitàries del territori, en el sentit d'abaixar la guàrdia". A més, es remarca que "l'Ajuntament de Puigcerdà manté el contacte amb les institucions de salut del territori i amb els Serveis Territorials de Salut de l'Alt Pirineu i Aran per ajudar en tot el que calgui, com hem fet sempre".

A més, des de l'equip de govern se segueix recordant a la ciutadania que c al seguir sempre les mesures de prevenció: distància social, rentat i desinfecció de mans, ús de la mascareta, evitar les aglomeracions i les trobades i reunions nombroses, entre altres. A més, s'insisteix "en la responsabilitat individual i en aplicar totes aquestes directrius, sempre, i més ara, ja que els darrers dies el nombre de casos està augmentant a Puigcerdà i a Cerdanya, com apareix a les dades que anem publicant".

L'equip de govern també indica que "considerem el comunicat d'ERC frívol, oportunista, gens seriós, injust, basat en la rumorologia i que denota poca altura de mires, ja que pretén fer demagògia política amb un tema tan sensible com aquest".