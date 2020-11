La Pobla de Segur també farà un cribratge massiu

El Departament de Salut també realitzarà un cribratge massiu a la Pobla de Segur per detectar casos de covid-19 no identificats. Tal com s'ha donat a conèixer aquest dijous, les proves tindran lloc del dilluns 30 de novembre al dimecres 2 de desembre, de 9 a 14h i de 15 a 20h al Poliesportiu.

La prova se la podran fer totes les persones asimptomàtiques majors de 16 anys i no caldrà que demanin cita prèvia. Recordem que aproximadament en aquestes mateixes dates també es realitzarà un cribratge poblacional al Pallars Sobirà, amb proves a sis localitats de la comarca.