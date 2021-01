Reobre l'escola de la Terreta però encara sense transport escolar

L'escola d'Espluga de Serra, a la Terreta, al municipi de Tremp, ha pogut reobrir aquest dimecres, després de dos dies de tancament per les afectacions de la borrasca Filomena. Així ho ha confirmat a l'Ara Pirineus l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, tot i que a primera hora del matí, Ensenyament havia indicat que aquest dimecres el centre seguia tancat. L'escola, que té 16 alumnes, ha pogut iniciar, doncs, amb dos dies de retard les classes del segon trimestre, tot i que ho ha fet encara sense el servei de transport escolar. Cases ha explicat que "fa dies que treballem per netejar les carreteres, però la zona estava molt malament i la situació ha estat molt complicada". De fet, ha remarcat que encara s'hi treballa, ja que alguns trams de via encara no són del tot transitables.

La Terreta és una zona força extensa i poc poblada pertanyent al municipi de Tremp però abocada a la vall de la Noguera Ribagorçana, de manera que queda molt allunyada de la capital del municipi. Una de les reivindicacions històriques de l'Ajuntament de Tremp és disposar de més recursos per poder gestionar l'extensa xarxa de camins i carreteres locals de la zona, ja que són de titularitat municipal però el consistori no té prou recursos per fer-ne el correcte manteniment i neteja.

D'altra banda, l'Ajuntament ha fet una crida a la població per tal que retiri els vehicles d'aquells carrers de la ciutat de Tremp que encara no s'han pogut netejar bé de neu. El consistori ha habilitat uns aparcaments dissuassoris per tal que els vehins hi puguin estacionar mentre es netegen els seus carrers. En aquest sentit, la neu treta en diversos carrers s'ha anat acumulant en diverses muntanyes al mig de places i cruïlles i en les pròximes hores el consistori procedirà a retirar-les per evitar que gotegin i l'aigua que queda sobre del paviment es torni a gelar, degut a les baixes temperatures.