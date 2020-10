Retiren dos vehicles abandonats des de fa anys a la llera de la Noguera Pallaresa

Diversos grups de voluntaris, ajudats pels Bombers de la Generalitat i coordinats per l' Associació Esportiva Pallars, han retirat aquest dissabte al matí dos vehicles abandonats fa anys a la llera de la Noguera Pallaresa, prop de Gerri de la Sal i de Llavorsí, respectivament. La tasca ha consistit, inicialment, en anar desmuntant peça per peça les restes dels vehicles, fins que s'ha pogut remolcar l'estructura fins al costat de la carretera.

Aquesta ha estat una de les quatre jornades de neteja de rius que s'estan fent aquestes setmanes. Justament, aquest dimarts se'n va fer una altra a Sort, on hi van participar uns 160 escolars. Aquesta és la novena edició de la iniciativa, que any rere any ha aconseguit retirar centenars de quilos de brutícia i ferralla dels entorns dels rius. Concretament, l'any 2019 es van treure més de 1.300 quilos de ferralla i brossa, segons han explicat des de l'entitat organitzadora.

La jornada d'aquest dissabte ha comptat amb la visita del director de l' Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, que ha destacat la importància que tenen jornades com aquestes. Pel que fa al fet que anys enrere s'abandonessin cotxes a la llera dels rius, ha posat de manifest que "a casa nostra, la consciència mediambiental és una cosa que no fa tants anys que hi és, tot i que afortunadament cada cop en tenim més i ens apropem més als estàndards dels països europeus". La darrera jornada de retirada de brutícia al riu es farà dissabte que ve a la Noguera de Cardós.

Per tal d'ajudar a fer possible aquestes tasques, des d' Endesa han aturat les centrals hidroelèctriques de Llavorsí i la Torrassa entre les 7 del matí i les 2 del migdia. D'aquesta manera, s'ha garantit la circulació del cabal natural per tal que els voluntaris i voluntàries poguessin "fer les tasques amb facilitat i seguretat", tal com han informat des de la companyia.