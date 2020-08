Salàs de Pallars regula l'accés rodat al pantà per evitar aglomeracions

L'Ajuntament de Salàs de Pallars, al Pallars Jussà, ha regulat l'accés rodat al pantà de Sant Antoni per evitar aglomeracions de vehicles a la zona d'aparcament municipal. Un agent cívic controla l'entrada i la sortida de vehicles a la zona coneguda com el Piolet, amb capacitat per a 65 places. Quan s'arriba a aquest límit, es prohibeix l'accés a més cotxes i es dirigeixen cap a altres indrets del pantà. A més, l'estacionament de més d'una nit d'autocaravanes o furgonetes també és una problemàtica que l'Ajuntament vol regular la temporada vinent, segons ha explicat l'alcalde Francesc Borrell. La comarca ja té zones habilitades per autocaravanes i és en aquests indrets on haurien d'anar, ha remarcat.

La regulació de l'accés de trànsit rodat a la zona del Piolet de Salàs de Pallars s'ha fet per primera vegada en un estiu marcat pel covid-19 que ha motivat un increment notable de visitants al conjunt del territori. Així mateix, aquest indret de l'entorn de l'embassament de Sant Antoni, és l'únic que està regulant l'accés al trànsit, ara com ara.

Borrell ha defensat aquesta mesura per evitar aglomeracions de gent en un determinat punt i per ordenar l'aparcament de vehicles. Una vegada el pàrquing està complet, l'agent cívic procedeix a tancar el pas de més vehicles, i a mesura que els visitants van sortint del pàrquing, l'agent cívic permet el pas a nous vehicles.

L'alcalde ha explicat que el volum de gent que aquest agost ha visitat aquesta coneguda zona de bany de Salàs de Pallars ha estat molt superior a la d'altres temporades. L'agent cívic s'ha contractat en col·laboració amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà.

D'altra banda, aquesta mateixa setmana, els Agents Rurals han aixecat diverses actes molt a prop d'aquesta zona. Ho han fet als propietaris de furgonetes que aparquen en espais considerats com a fluvials però que no hi ha aigua i estan molt a prop de l'embassament. Aquestes furgonetes acostumen a passar una o més nits en aquest indret on aquesta pràctica no està autoritzada.