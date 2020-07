Salut treballa per garantir l'avortament a l'Hospital del Pallars

El Servei Català de la Salut (CatSalut) està treballant per tal de poder garantir que l'Hospital del Pallars pugui oferir la prestació de la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) farmacològica. Preguntat per l'Ara Pirineus arran de la moció recentment aprovada en aquesta línia per l'Ajuntament de la Torre de Capdella, la delegació del Servei Català de la Salut a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ha confirmat que " fins a l'actualitat no ha estat possible fer efectiva la prestació de l'IVE farmacològica, en no poder-se garantir els set dies de la setmana i els 365 dies de l'any amb els professionals no objectors". A més, afegeixen que " molt a pesar nostre, aquesta situació perdura a tot el territori des que la prestació es va incloure a la cartera de serveis".

Davant d'aquesta situació, des de CatSalut asseguren que "en el cas de l'Hospital comarcal del Pallars ens consta que s'està treballant amb el servei de ginecologia de referència de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida per trobar solucions que permetin fer viable implementar la prestació i, sobretot, fer-la sostenible en el temps". D'altra banda, afegeixen, "hi ha establert un acord amb el CAP de Balaguer per poder facilitar l'accés a l'IVE farmacològica fins que es pugui garantir la prestació al territori". També han deixat clar que "és voluntat del CatSalut seguir treballant en aquesta línia amb els professionals del territori per anar avançant".