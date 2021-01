La Seu manté la festa de Sant Antoni Abat sense la tradicional escudella

Aquest diumenge al matí la Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d'Urgell ha celebrat la festivitat del seu patró amb la celebració de la missa solemne a la catedral de Santa Maria d'Urgell, oficiada per l'arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, la repartició del panet beneit (enguany embolcallat amb plàstic com a mesura higiènica), el relleu del banderer d'aquesta entitat i la benedicció dels animals a la plaça dels Oms. No s'ha pogut fer, doncs, la tradicional escudella, que cada any aplega a centenars de persones al passeig Joan Brudieu.

Malgrat haver reduït i modificat els actes commemoratius a causa de l'excepcionalitat sanitària pel covid-19, la Confraria de Sant Antoni ha fet enguany una donació d'aliments per a les famílies més necessitades. A més, també ha realitzat una aportació econòmica a La Marató de TV3 que en aquesta darrera edició ha estat dedicada a la lluita contra el covid-19.

En els actes de la commemoració d'enguany també hi han pres part l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, el vicealcalde, Francesc Viaplana, la primera tinent d'alcalde, Mireia Font, així com diversos regidors i regidores de l'Ajuntament urgellenc.