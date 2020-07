Sant Jordi d'estiu, malgrat tot

L'Alt Pirineu es prepara per a un Sant Jordi d'estiu incert i menys festiu del que es podia preveure fa uns dies, per culpa del temor als rebrots de covid-19. Únicament la Seu d'Urgell i, en menor mesura, Puigcerdà, mantindran l'estructura tradicional de Sant Jordi, tot i que força adaptada a la situació de crisi sanitària. A més, almenys en el cas de la Seu d'Urgell, des de l'Ajuntament han deixat clar que la seva celebració queda subjecta a l'evolució de la situació epidemiològica i, per tant, se celebrarà sempre que hi hagi garanties sanitàries per fer-ho.



A la capital de l'Alt Urgell la diada es farà, com és tradició el 23 d'abril, al passeig Joan Brudieu de nou del matí a vuit del vespre. Comptarà amb un total de dotze parades, entre les quals hi haurà quatre llibreries generalistes, quatre llibreries especialitzades, dues floristeries i dues parades d'artesania i complements. Tal com ha donat a conèixer l'Ajuntament, el perímetre de cada parada estarà delimitat amb cinta i tanques i es vetllarà pel manteniment de la distància de seguretat.



Per tal de complir les mesures sanitàries també es marcaran els punts d'accés a l'espai. A cada entrada hi haurà personal de control que prendrà la temperatura dels assistents i en facilitarà gel hidroalcohòlic, que també estarà disponible a cada una de les parades. Seguint la normativa de la Generalitat de Catalunya, la mascareta serà obligatòria en tots els espais públics.



A banda, la biblioteca de Sant Agustí també ha organitzat diversos actes. Així, el dimecres 22 de juliol, a les set de la tarda, es farà la presentació del llibre 55 anys de caramelles a Tragó , Nuncarga i la Casa del Pont de Jesús i Èric Bach Marquès. Els autors estaran acompanyats per l'alcaldessa de Peramola, Gemma Orrit, i l'historiador urgellenc Lluís Obiols. A més, el mateix dijous 23 de juliol, a les onze del matí, tindrà lloc l'espectacle "Contes del Pirineu", a càrrec del Duet Daura, que farà la narració en viu del conte La vella de Romadriu de Pepita Clop i Urgell Mestre. Els dos actes es celebraran al pati de la Biblioteca complint les mesures de seguretat establertes i caldrà inscripció prèvia.



A Puigcerdà, mentrestant, l'Ajuntament no té previst organitzar cap acte, però sí que permetrà a aquelles llibreries o floristeries que ho vulguin muntar parada a la plaça de Santa Maria, com es fa tradicionalment per Sant Jordi. Des del consistori han apuntat que alguns establiments sí que els han mostrat la intensió de fer-ho. A més, aquell dia també està prevista l'activitat "Botigues al carrer", de manera que és probable que alguns establiments d'aquestes característiques optin per fer les parades davant del seu local.



En poblacions com Tremp, la Pobla de Segur o el Pont de Suert tampoc està prevista cap activitat per part de l'Ajuntament. En el cas de Tremp, això sí, una de les llibreries, la Singratalla , aprofitarà la diada per fer alguna presentació i signatura de llibres. Des de la Biblioteca Maria Barbal, mentrestant, han fet una cria a la gent a comentar a través de les xarxes socials quin o quins llibres han comprat i faran un programa a Ràdio Tremp, dedicat especialment a fer propostes literàries. A més, conjuntament amb la resta de biblioteques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, faran recomanacions de llibres pirinencs a través del compte de Twitter que comparteixen en el marc del projecte Tarter de llibres.