La pallaresa Sílvia Romero anirà de 3 a la llista del PSC a la circumscripció de Lleida

Després de confirmar-se fa uns dies que el regidor de la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig, repetiria com a cap de llista del PSC a la circumscripció de Lleida de cara al 14-F, ara s'ha sabut que la número 3 serà una altra pirinenca, en aquest cas la pallaresa Sílvia Romero, regidora de l'Ajuntament de Tremp. La Comissió Electoral del PSC ja ha fet públiques les candidatures a les quatre circumscripcions catalanes i aquest dimecres han de ser ratificades pel Consell Nacional. Romero, doncs, esdevindria diputada en cas que el PSC aconseguís repetir els resultats de les eleccions del 2006 i el 2010, quan va assolir justament 3 diputats a la circumscripció de Lleida, o del 2003, quan en va aconseguir 4. En els tres comicis més recents, però, la formació s'ha quedat amb un sol representant en aquesta circumscripció.

Les llistes també incorporen al candidat d'Unitat d'Aran, Andreu Cortés, que va de número 6. Carmen Ribera, de l'Alta Ribagorça, tanca la llista, anant de número 15. Finalment, Isabel Perera, de l'Alt Urgell, i Xavier Ribera, del Pallars Sobirà, són els últims suplents, el 6 i el 7, respectivament.

El primer secretari del PSC de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran, i cap de llista, Òscar Ordeig, ha destacat que "ens presentem a les pròximes eleccions amb una llista de dones i homes representativa de tot el territori, amb tota la seva complexitat, que dóna veu també a tots els sectors socials i econòmics i paritària". En aquest sentit, ha afegit que "estem convençuts que presentem el millor equip per assolir el millor resultat i capgirar la situació política a Catalunya".

Ordeig ha reiterat que "l'objectiu del pròxim 14 de febrer és fer possible el canvi a Catalunya però també el necessari i urgent canvi per a les nostres comarques de Lleida, Pirineu i Aran, castigades de manera excessiva en la darrera dècada per les polítiques recentralitzadores i de retallades del govern de Junts x Catalunya i Esquerra".