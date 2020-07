Suspès 'sine die' el Tren dels Llacs pel confinament del Segrià

El confinament decretat al Segrià ja es comença a fer ben visible a l'Alt Pirineu i Aran. La primera conseqüència ha sigut la suspensió del Tren dels Llacs entre Lleida i la Pobla de Segur, que començava aquest dissabte la temporada. El primer comboi, de fet, havia de sortir poc després de les 10 del matí, justament quan s'ha anunciat el confinament.

L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha confirmat a l' Ara Pirineus que aquest servei s'ha suspès sine die i que estan pendents de saber què passa amb el servei regular de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur, operada també per Ferrocarrils de la Generalitat. Baró ha destacat que la suspensió del servei del Tren dels Llacs és " un cop fort" per a la Pobla, ja que aquest servei "comporta l'arribada de molta gent, prop de 200 persones, que passen bona part del dia per aquí".

El sector de la restauració, el comerç i les activitats d'oci, doncs, és el que més notarà aquesta suspensió del servei. El Tren dels Llacs havia d'arrencar la temporada aquest dissabte i estar en circulació fins al 31 d'octubre. Durant aquest període, estaven previstes tretze circulacions amb el tren històric i dues amb el panoràmic.