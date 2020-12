El TSJC impedeix a Baqueira construir un telecadira a la Peülla en ser àrea perifèrica de protecció d'Aigüestortes

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat nul·la part de la modificació del pla especial urbanístic de l'àrea esquiable de Peülla-Montanyó-Rialba, aprovada al 2017 per la Generalitat. Concretament, impedeix la construcció d'un telecadira en aquesta zona, pel fet d'afectar una àrea perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes. A més, també rebutja que l'estació pugui abocar aigües residuals depurades al riu de la Bonaigua, ja que està declarat com a reserva de llúdrigues. D'aquesta manera, estima un recurs presentat per Ipcena, que ara demanarà la dimissió del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, per la declaració d'impacte ambiental que es va fer sobre aquest projecte.

La sentència, amb data del 25 de novembre, estima el recurs presentat per Ipcena contra la Generalitat, l'Ajuntament d'Alt Àneu i Baqueira Beret en relació al projecte d'expansió de l'estació de muntanya cap al Pallars Sobirà. Així, en el cas del telecadira diu que els terrenys on es volien posar algunes de les pilones del remuntador formen part d'una àrea perifèrica de protecció on només es permet "usos i aprofitaments tradicionals compatibles amb la protecció i conservació del medi". Per aquest motiu, l'entitat ecologista celebra que no s'hagi pogut construir pel, segons afegeixen, "precedent" que suposava de cara a projectes en d'altres zones.

El portaveu d'Ipcena, Joan Vàzquez, ha afirmat que es va "malinterpretar" de forma intencionada el que es podia fer als espais de protecció perifèrics del Parc Nacional, que formen part de la Xarxa Natura 2000, amb la idea de poder tirar endavant el projecte del telecadira. Mentre, en relació a l'abocament d'aigua al riu de la Bonaigua, la sentència també basa l'estimació del recurs en el fet que aquest es produiria en una zona molt propera a la capçalera del riu, la qual té molt poc cabal i, a més, aquest queda congelat a l'hivern.

Vàzquez ha explicat que aquesta era una sentència "molt esperada i desitjada" i des de l'entitat consideren que els arguments i raons jurídiques que van presentar al recurs eren "difícils de rebatre". Per tot plegat, ara Ipcena demana la dimissió del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, per haver signat la declaració d'impacte ambiental del projecte. En aquest sentit, el seu portaveu considera que és una "irresponsabilitat" que aquest informe fos favorable tenint en compte la pèrdua de biodiversitat que suposava al riu el fet que al seu entorn s'hi poguessin arribar a concentrar uns 3.000 visitants diaris.

A més, des d'Ipcena estudiaran si presenten una denúncia per un presumpte delicte de tràfic d'influències. Tot plegat seria per una carta que l'exacaldessa d'Alt Àneu, Laura Arraut, va enviar el 2015 a l'aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, per demanar-li la seva ajuda en la resolució del "conflicte" obert per l'informe desfavorable que el Parc Nacional havia fet mesos abans sobre el projecte de creixement urbanístic de Baqueira a la zona. Així, Vàzquez considera que l'informe favorable que va emetre el patronat de l'espai natural el 2017 es va fer davant "les pressions de les administracions".

La sentència de la secció tercera de la Sala Contenciós Administratiu del TSJC no és ferma i les parts poden presentar un recurs de cassació. Sobre aquesta qüestió, des d'Ipcena creuen que els afectats no el tiraran endavant, tot considerant que aquest no tindria massa recorregut. En aquest sentit, també han volgut destacar que el fet que se les hagi "amonestat" amb el pagament de 3.000 euros, tot i que aquesta quantitat no cobreixi les despeses del procés judicial.