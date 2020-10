Traslladen les piques romàniques d'Àrreu per evitar actes vandàlics

El poble d' Àrreu, al Pallars Sobirà, va ser abandonat a finals dels anys 80 i mai s'hi va arribar a habilitar cap accés rodat. Per accedir-hi, calia caminar prop de 20 minuts per un sender des de la carretera C-147, a la sortida del poble de Borén. L'any 2018, l'Ajuntament d'Alt Àneu va construir una pista de terra que arriba fins al poble. Tot i que encara no està del tot acabada, ja s'hi pot accedir en tot terreny i l'objectiu és acabar d'arreglar-la els pròxims mesos, per tal que els propietaris de les cases, que amb l'abandonament s'han anat deteriorant, les puguin començar a arreglar.

Aquesta major facilitat d'accés, però, també ha fet témer pel patrimoni que encara hi ha al poble. Entre els edificis que s'han anat deteriorant hi ha la mateixa església de Sant Cerni. Amb la porta esbotzada i el sostre mig caigut, encara albergava al seu interior dues piques baptismals romàniques. Ara, per evitar actes vandàlics i espolis, l'Ajuntament, la Generalitat i el Bisbat d'Urgell les han agafat i les han traslladat a l'església veïna de Borén per salvaguardar-les. Aquestes piles, una baptismal i una d'olis, perfectament gravades en el seu exterior són del taller de L'escultor de les Valls d'Àneu, amb exemples escultòrics del mateix estil a les esglésies de Sorpe, Son o Alòs d'Isil.

La voluntat de totes les parts era treure les piles d'Àrreu per protegir-les però que no abandonessin el municipi. Per aquesta raó s'han traslladat a l'església més propera, a la de Borén, on ja hi ha una talla romànica de l'església d'Àrreu que es va treure pels mateixos motius fa uns anys. Aquesta actuació forma part d'un projecte més ampli que té planificat l'Ajuntament d'Alt Àneu.

L'alcalde d'Alt Àneu, Xavier Llena, ha explicat a l' Ara Pirineus que la nova pista encara està tancada, tot i que a la pràctica s'hi pot circular, motiu pel qual han decidit accelerar la retirada del patrimoni que hi havia a l'església. L'accés, doncs, encara està tancat al públic, ja que cal acabar de "rebaixar el nivell d'algunes pujades, ja que en algun tram encara és molt elevat, aplanar algun punt, deixar-ho tot en condicions i posar-hi una capa de conglomerat per sobre". Tot i que la pista no s'asfaltarà, es deixarà en un estat que permeti la circulació de la majoria de vehicles, no només tot terreny.

Per poder acabar aquestes obres, l'Ajuntament està pendent del finançament de la Diputació de Lleida. Un cop acabat l'accés, el consistori té previst restaurar l'església, per evitar el seu progressiu deteriorament i fer un petit pla urbanístic per permetre la rehabilitació de les cases i que Àrreu torni a tenir l'aspecte "d'un poble de muntanya".

Per la seva banda, la delegada de Patrimoni del Bisbat d'Urgell, Clara Arbués, ha explicat a l' ACN que a l'església s'hi farà una intervenció d'urgència per treure les humitats de l'interior de l'edifici i apuntalar-lo per evitar el seu ensorrament. Actualment, presenta un gran forat al teulat i les parets bastant ensorrades.

Tres trasllats en poc més de 200 anys

L'any 1803 una allau va arribar al poble d'Àrreu, va provocar 17 morts i va destruir 10 cases. Després d'aquest episodi, els habitants d'Àrreu van canviar el poble de lloc per protegir-lo d'aquest perill i el van construir uns 100 metres de desnivell més avall i més a l'est, on es troba actualment. Es creu que del poble original d'Àrreu es van baixar les piques al nou poble. Ara, aquestes piques s'han tornat a traslladar més avall -a Borén- per protegir-les i conservar-les.