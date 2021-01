Tremosa planteja fer "dies blancs" per anar a esquiar amb un aforament restringit

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha dit que s'està estudiant la possibilitat de fer "dies blancs", en els quals es pugui anar a esquiar "amb moltes restriccions d'aforament i amb molt control en els desplaçaments". La idea és que la proposta pogués tirar endavant al febrer "sempre que les dades epidemiològiques i les autoritats sanitàries ho permetin". En el marc d'una visita a la Seu d'Urgell, el conseller ha explicat s'està treballant en l'assignació de noves subvencions per ajudar els sectors més afectats per la pròrroga del confinament municipal. La quantitat, però, no s'ha pogut concretar encara, a l'espera d'una reunió, aquest dijous, amb el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès.

Tremosa ha dit que la proposta d'instaurar "dies blancs" a les estacions d'esquí al febrer té com a objectiu ajudar a mantenir la temporada d'aquests complexos de neu, precisament en un mes on en anys anteriors era habitual que els escolars s'hi desplacessin durant les anomenades "setmanes blanques". El titular d'Empresa ha volgut deixar clar que tot plegat dependrà de l'evolució de la situació sanitària, tot i concloure: "Si és possible, per poc que puguem ho farem".

El conseller també ha explicat que la voluntat és que "es pugui fer vida normal en un esport a l'aire lliure com és l'esquí", tot matisant que amb una afluència de grups petits i amb uns desplaçaments on s'apliquin les mesures de seguretat i prevenció del covid-19. En aquest sentit, ha destacat que l'obertura de les pistes no ha suposat un increment de casos i que s'entén que, "extremant les mesures", és factible mantenir un mínim d'activitat econòmica en aquest sector.

Finançament addicional per l'allargament de les restriccions

Pel que fa als ajuts per fer front a la pròrroga de dues setmanes del confinament municipal, Tremosa ha dit que la voluntat del Govern és dotar de "finançament addicional" a aquells sectors que quedin més afectats per aquestes restriccions. Així, ha posat com a exemple el cas dels comerços, tot explicant que dels 114.000 establiments d'aquest tipus que hi ha a Catalunya, 110.000 continuen oberts de dilluns a divendres. El conseller ha afirmat que "combinar aquest fil d'activitat" permet subvencionar "de manera important" als sectors que han hagut de tancar. Precisament, des del Govern s'està treballant per acabar de quantificar l'import necessari per poder afrontar les noves mesures restrictives, tenint en compte que ja es va passar de 10 a 15 milions d'euros en l'anterior pròrroga d'una setmana de confinament municipal.

En el marc de la visita institucional a la Seu d'Urgell, el titular d'Empresa ha pogut conèixer, entre d'altres, les instal·lacions de la Cooperativa Cadí. En aquest sentit, Tremosa ha destacat la seva aposta pels productes de qualitat i ha dit que el canvi de president dels Estats Units contribuirà a "normalitzar el comerç internacional", vital per a les exportacions que fan aquest tipus d'empreses. A més, ha afegit que el sector agroalimentari és un dels que més bé ha "resistit" la crisi sanitària actual, tal com demostra el fet que la seva balança comercial ha assolit a Catalunya un "rècord històric" al 2020.

Durant la visita a la Seu d'Urgell també ha visitat el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, el Parc del Segre i la companyia energètica PEUSA.