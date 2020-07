Tres pirinencs al consell executiu de la plataforma País Rural

Montblanc ha acollit aquest dissabte al matí l' assemblea fundacional de País Rural. El moviment, nascut arran del rebuig que va provocar entre alguns representants del territori la creació de l'Agència de la Natura, ha escollit ja el seu consell executiu. Tres dels seus integrants són pirinencs, el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isus, i el síndic d'Aran, Francés Boya, que han estat elegits vicepresidents, i l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, que ha estat designada vocal. Com a president, mentrestant, ha estat elegit l'exalcalde de Vic i expresident de l'AMI, Josep Maria Vila d'Abadal.

Tal com han destacat des del moviment, País Rural "neix amb la voluntat d'unir ajuntaments, associacions, empreses i ciutadans en defensa de la Catalunya rural, i, evidentment, deixa la porta oberta perquè més endavant s'incorporin els que encara no hi són". A l'assemblea d'aquest dissabte hi ha assistit unes 150 persones, que a banda de triar el consell executiu també han aprovat al manifest fundacional i els estatuts.

Així, l'assemblea ha aprovat el manifest titulat " Un gran país rural" que marca els grans objectius de la plataforma. El text destaca que Catalunya pateix un gran desequilibri territorial, ja que la major part dels seus habitants viuen a Barcelona i la seva àrea metropolitana (el 71% de la població viu en 59 ciutats). Tanmateix, uns 900 municipis són rurals, uns municipis que estructuren el territori, i creuen que són els municipis que "han de definir, projectar i executar les polítiques rurals i de natura que considerin més oportunes de forma autònoma, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya". El manifest reclama posar fi als greuges que pateix el món rural com ara "l'evident i preocupant despoblament rural, que és el símptoma més clar i evident d'aquest tracte injust i d'una concepció esbiaixada de la realitat".

Alhora, remarquen que el valor d'un país es troba també en la salut econòmica de les seves àrees rurals, amb qualitat de vida i serveis sanitaris i educatius, en la riquesa ecològica del seu entorn natural, en la qualitat del seu paisatge, en la força de la seva cultura d'arrel i en la capacitat transformadora d'aquesta ciutadania. Així, asseguren que es vol prevenir el canvi climàtic, potenciar el desenvolupament rural sostenible i promocionar els productes de proximitat, entre moltes d'altres propostes. País rural exposa que "la revolució digital i la millora de les infraestructures garanteixen la connexió del medi rural amb la resta del país. Podem gaudir de tots els serveis públics i privats en qualsevol lloc i en qualsevol moment, això sempre que les polítiques públiques ho permetin i una nova concepció de país ho faciliti".

En el seu discurs de cloenda de l'assemblea el president de la plataforma País Rural, Josep Maria Vila d'Abadal, ha destacat que "som aquí perquè des de la restauració democràtica es governa des de Barcelona, traient competències com ara les d'Urbanisme als municipis, i ha continuat amb l'Agència de la Natura, que ens ha tret més capacitat de decisió al territori". A més, ha manifestat que "País Rural és tot el que contemplen els municipis rurals: diversitat, la conservació de la natura, habitatge, formació, educació, joventut, infraestructures, urbanisme, sector primari...". Vila d'abadal ha proposat un Estatut del municipi rural com a primer pas per trobar solucions i corregir les lleis existents perquè "tenim un projecte per tot el país i per crear una nova Catalunya".