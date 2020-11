Tret de sortida a la via verda que ha d'unir Sort i Rialp

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha signat aquest divendres amb els alcaldes de Sort, Raimon Monterde, i Rialp, Gerard Sabarich, el conveni sobre el projecte de via ciclista entre els dos municipis. Aquesta via, de 2,7 quilòmetres de llarg i 3 metres d'ample, transcorrerà pel costat del riu Noguera Pallaresa i la carretera C-13. Està previst que, un cop superats tots els tràmits administratius, es puguin iniciar les obres a finals del 2021. La inversió prevista és de 2,2 milions d'euros. La via, habilitada per vianants i ciclistes, serà la primera d'aquestes característiques del Pallars Sobirà.

Gavín ha destacat que el 100% del cost de l'obra l'assumirà el Govern i ha remarcat l'aposta per la mobilitat sostenible que estan fent. El secretari d'Infraestructures ha valorat positivament el component econòmic que suposarà aquesta via i també l'ús ordinari que en faran els seus veïns.

Tant l'alcalde de Sort, Raimon Monterde, com el de Rialp, Gerard Sabarich, s'han mostrat satisfets per aquest projecte. Monterde ha destacat la importància de potenciar la mobilitat sostenible, també a les zones del Pirineu, i ha valorat positivament que s'intensifiqui la comunicació, sense cotxe, entre aquestes dues poblacions. Per Monterde, que la via transcorri a tocar del riu és un valor afegit.

Aquesta via, que serà apta per fer-la amb bicicleta o a peu, serà una bona opció per a molts veïns de Sort i Rialp, segons Sabarich. Per l'alcalde de Rialp ha de ser un estímul a altres municipis i al Govern per continuar la via fins a altres pobles del Pallars. Per Sabarich, aquest projecte beneficiarà les localitats de Sort i Rialp i reforçarà el desenvolupament econòmic de la comarca i la seva oferta turística.