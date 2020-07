La Vall de Boí crea 5 itineraris guiats per descobrir el romànic

El Centre del Romànic de la Vall de Boí ha creat cinc itineraris guiats per descobrir el patrimoni dels seus pobles. Tal com han donat a conèixer en un comunicat, l'objectiu és aprofitar les ganes de sortir després del confinament per tal que els visitants "passegin per l'entorn d'aquestes esglésies i redescobreixin els pobles, paisatges i els patrimonis de la Vall de Boí".

En concret, han organitzat cinc itineraris: Taüll, un poble i tres esglésies; Boí, recinte emmurallat; Erill la Vall, el poble que porta el nom dels Senyors; Durro, l'herència del passat medieval; i Barruera, el poble del fons de la vall. Les rutes guiades, d'una durada aproximada d'una hora, es faran cada dia, des d'aquest dilluns i fins al pròxim 30 d'agost. Es podran seguir en català i castellà i el preu serà de 3 euros per persona, excepte per als menors de deu anys, que serà gratuït. Caldrà fer reserva prèvia al Centre del Romànic.