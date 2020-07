La Vall de Boí reforça els espais d'autocaravanes durant l'estiu

La Vall de Boí vol aprofitar l'auge del turisme que visita el Pirineu amb autocaravana o furgoneta camperitzada. És per això que aquest estiu ha habilitat tres zones al municipi on es pot pernoctar amb aquest tipus de vehicle, els ha senyalitzat i adequat i ha incorporat a tres treballadors més per fer-hi tasques de vigilància. Aquest estiu, de fet, si les restriccions de mobilitat pel covid-19 no van a més, la previsió és que hi hagi força visitants que pernoctin a la vall amb aquest tipus de vehicle, justament en considerar-se un sistema sanitàriament més segur i amb menys contacte personal que altres allotjaments.

L'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, ha explicat que la iniciativa sorgeix arran de la regulació que s'ha hagut de fer a l'aparcament d'autocaravanes que hi havia fins ara a Barruera. "Aquesta zona està al costat del riu i l'ACA la tenia catalogada com a zona inundable, de manera que crèiem que calia regula-ho d'alguna manera", ha indicat. És per això que aquesta zona s'ha mantingut com a espai de serveis, amb buidatge i càrrega d'aigua, i es permet que s'hi estacioni només durant el dia.

Bruguera ha remarcat que "el que no volíem era tancar aquesta àrea i deixar aquest tipus de visitant sense un espai on pernoctar, ja que creiem que és un tipus de turista que cada cop anirà a més i, si se sap aprofitar, pot donar molta vida a la vall". És per això que s'han habilitat tres espais alternatius: un aparcament petit al poble de Boí, una zona més gran al pla de l'Ermita i un altre espai una mica més amunt d'aquest indret, al Barranc des Costes.

Totes aquestes zones s'han senyalitzat amb panells informatius on s'hi inclou la normativa d'allò que s'hi pot fer, s'han col·locat papereres i tres persones contractades expressament amb aquesta finalitat fan rondes de vigilància per comprovar que es compleixi la normativa i que no hi hagi cap problema de convivència.