Alcaldes del Jussà s'uneixen per facilitar la contractació de joves del projecte Avenir

TrempDiversos ajuntaments del Pallars Jussà, en col·laboració amb el Consell Comarcal, buscaran fórmules per facilitar la contractació durant un any d'alguns dels joves que participen en el projecte Avenir. Recordem que aquest es va posar en marxa fa un any i ha permès l'arribada al Pallars Jussà de 10 joves migrants no acompanyats. Sota la tutoria de l'entitat Alba Jussà, els joves viuen en tres pisos al centre de Tremp i compten amb suport per inserir-se socialment, combinant una part educativa amb una de social. Gràcies a aquesta tasca, alguns ja han trobat feina, però per poder accedir a un permís de residència definitiu necessiten un contracte d'almenys un any.

Davant d'aquesta situació, l'alcalde de Talarn, Àlex Garcia, ha proposat en el darrer Consell d'Alcaldes, celebrat aquest dimarts a la tarda, que diversos ajuntaments de la comarca uneixin esforços per aconseguir contractar almenys per un any a tots aquells joves integrants del projecte que es pugui. Garcia ha exposat que a Talarn ja tenen a un noi ajudant a la brigada municipal, però ha posat de manifest que, en ser un ajuntament petit, amb un pressupost de personal molt just, no pot assumir tot sol aquesta contractació durant tot un any. Per aquest motiu, ha plantejat la possibilitat d'unir-se entre diversos ajuntaments, de manera que cadascú assumeixi durant uns mesos la contractació i, durant aquell període, pugui donar feina a aquest jove. També ha plantejat que la contractació es pugui centralitzar des del Consell Comarcal i que els ajuntaments facin les seves aportacions econòmiques a aquest ens.

La proposta ha estat ben rebuda i diversos alcaldes i alcaldesses han mostrat la seva predisposició a col·laborar. El president del Consell d'Alcaldes i alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, ha ofert el seu ajuntament per ajudar, però ha remarcat que caldrà buscar fórmules perquè la persona contractada es pugui desplaçar fins al municipi, ja que en alguns casos tot just s'estan traient el carnet de conduir i no disposen de mitjans propis de desplaçament. Una reflexió que també ha fet l'alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, que també s'ha ofert per col·laborar.

Per la seva banda, l'alcaldessa d'Isona i Conca Dellà, Rosa Amorós, també s'ha posat a disposició per assumir part d'alguna contractació i ha recordat -en la seva funció de delegada del govern a l'Alt Pirineu i Aran- que els joves participants en el projecte Avenir van ser preseleccionats perquè es volien establir en un entorn rural. En aquest sentit, ha assegurat que aquesta és una garantia que els joves es volen arrelar al territori i ha remarcat la necessitat que les administracions locals els ajudin en aquesta tasca.

Per la seva banda, l'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha donat a conèixer que el seu consistori tot just acaba de contractar a un d'aquests joves i, en la mateixa línia que l'alcalde de Talarn, ha remarcat que tot plegat no deixa de ser una tasca social per afavorir la inserció d'aquests joves. Des del Consell Comarcal, el seu president, i alcalde de Castell de Mur, Josep Maria Mullol, ha mostrat la seva predisposició a buscar fórmules per poder donar cobertura a aquestes contractacions des de l'ens comarcal, en col·laboració amb aquells ajuntaments que hi vulguin participar.

El Pallars Jussà reclama un camió autoescala pel parc de Bombers de Tremp

D'altra banda, durant aquest Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà també s'ha demanat la incorporació d'un camió autoescala de Bombers al Parc de Tremp per donar bona cobertura a la comarca. Actualment a l'Alt Pirineu i Aran disposen d'aquest vehicle els parcs de bombers de la Seu d'Urgell, Sort i Vielha, de manera que els més propers al Pallars Jussà són els de Sort i Balaguer. Jordi Navarra, ha remarcat que aquest vehicle ajudaria a donar una resposta més ràpida a alguns incendis que es puguin generar a la comarca.

Tot plegat ho han demanat a la directora dels serveis territorials d'Interior a Lleida, Montserrat Meseguer, que ha participat de forma telemàtica al ple. La resposta, però, ha estat que l'elevat cost d'un camió autoescala fa difícil la seva incorporació al parc de bombers de Tremp.

Durant la reunió, Messeguer també ha donat explicacions sobre la reestructuració de serveis dels Bombers entre l'heliport de Tírvia i l'aeroport d'Andorra-la Seu. Ha remarcat que l'aparell seguirà estant els mateixos dies de l'any a Tírvia que fins ara (uns 220, coincidint amb les èpoques de més activitat a la muntanya), i que la resta de l'any estarà a la Seu d'Urgell. Fins ara, quan no estava a Tírvia, s'estava a Sabadell. A més, l'helicòpter estarà dotat permanentment d'un metge, cosa que fins ara no passava. En aquest sentit, Messeguer ha remarcat que el territori hi guanya doblement, d'una banda perquè l'aparell sempre durà un metge i, de l'altra, perquè quan no estigui a Tírvia estarà a deu minuts de vol -a la Seu d'Urgell-, en comptes d'estar a Sabadell.

Durant la reunió, els alcaldes també han abordat l'estudi i les propostes de regulació de les plantes fotovoltaiques a la comarca. Navarra ha dit que en sis mesos aquest estudi ha d'estar acabat i que ara es troba en la primera fase d'un total de tres. Entre les tasques que s'han fet, destaca la posada sobre plànol de totes les parcel·les que s'han proposat per acollir parcs fotovoltaics i l'estudi de l'impacte paisatgístic que tindrien, tot analitzant des d'on es veuria cada un d'aquests parcs.