La Seu anuncia mesures per fer complir la prohibició de fer botellades

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha deixat clar que pensa posar mesures per fer complir a la via pública del municipi la prohibició dictada recentment per la Generalitat de fer botellades. En un comunicat de premsa, ha remarcat que tal com mana aquesta resolució del govern, "l'Ajuntament de la Seu d'Urgell vetllarà pel compliment d'aquesta prohibició fent totes les funcions de vigilància, d'inspecció i de control".

L'incompliment d'aquesta mesura serà sancionat com a infracció greu, sancionable de 3.000 a 15.000 euros, i serà el mateix ajuntament qui podrà imposar multes. L'objectiu d'aquesta mesura és reduir els contagis de covid-19 que s'estan produint en les darreres setmanes durant l'oci nocturn, sobretot en els joves que són el col·lectiu que més s'ha relaxat amb les mesures de prevenció. Val a dir que aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.