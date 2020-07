La Seu es proposa augmentar ingressos ordinaris i limitar la inversió municipal els pròxims dos anys

L' Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dijous al vespre, en un ple extraordinari, el Pla econòmic i financer pels anys 2020-2021. Ho ha fet amb els vots favorables de l'equip de govern ( Junts per la Seu i ERC) i els vots en contra de Compromís per La Seu i la CUP. En aquesta sessió també s'ha aprovat la contractació d'una operació de préstec a llarg termini, igualment amb els vots a favor l'equip de govern (Junts per la Seu i ERC) i l'abstenció de Compromís per La Seu i la CUP.

Tal com recull RàdioSeu, el pla insta a augmentar els ingressos ordinaris i a limitar la inversió municipal a 1,3 milions d'euros durant el 2020, i a 1,7 milions d'euros durant el 2021. Aquestes quantitats, però, es podrien alterar si sorgís un projecte estratègic que ho requerís. Tot i això, després caldria fer una altra planificació.

Segons recull també l'emissora municipal urgellenca, el vicealcalde Francesc Viaplana (ERC) ha destacat que el Pla econòmic i financer s'ha hagut de tirar endavant malgrat que la ràtio d'endeutament actual és del 46% i que el consistori disposa d'un important romanent de tresoreria. Tanmateix, ha especificat que en la liquidació del 2019 es va trencar la regla de la despesa - ja que es va executar molta inversió- i no es va respectar l'estabilitat pressupostària, en no generar-se prou recursos ordinaris. Viaplana ha deixat clar que "no és greu, però quan això passa és obligatori redactar el document, que indica que si no s'actua es poden tenir problemes econòmics en un futur".

Per la seva banda, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega (Junts per la Seu), ha remarcat la importància de l'aprovació del Pla econòmic i financer, tenint en compte que els crèdits hi estan condicionats i ara es podran tramitar. En aquest sentit, Fàbrega ha reclamat al govern estatal la necessitat de derogar la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i la Llei d'estabilitat pressupostària perquè els ajuntaments que han fet bé les coses i que tenen diners "puguin gastar-los en projectes importants; i més ara, després de la crisi de la Covid-19". També el portaveu de Compromís per la Seu, Joan Barrera, ha qüestionat les limitacions econòmiques dels consistoris i ha afegit que " esperem que les lleis puguin canviar, però ara s'han de complir".

Vots en contra de l'oposició

Justament, el mateix Barrera ha argumentat el vot en contra del seu grup "perquè la situació és una conseqüència de les inversions fetes l'any passat". El portaveu de Compromís per la Seu ha explicat que "l'aplicació del pla l'atribuïm a projectes que hem qüestionat clarament, com el del magatzem de les brigades municipals o els urinaris a la plaça de Joan Sansa, que s'han fet malament". I ha afegit que "tampoc compartim la manera en què es va fer la despesa en l'asfaltatge dels carrers al maig, abans de les eleccions". Barrera ha opinat que "la norma s'ha de trencar per projectes importants per a la ciutat i no per aquest tipus d'intervencions".

Per la seva banda, el regidor de la CUP, Bernat Lavaquiol ha tornat a incidir en la manca de temps per estudiar la documentació dels plenaris. "Es tracta d'un document rellevant i molt tècnic, que no hem pogut analitzar en els dos dies que l'hem tingut; exigim com a mínim una setmana d'antelació per estudiar la informació que se'ns facilita", ha manifestat.

L'equip de govern, mentrestant, ha respost que fa quinze dies que es va informar els grups municipals sobre el pla i el plenari. Així mateix, Viaplana ha defensat la despesa feta durant el 2019, que ha qualificat de "necessària".

Préstec d'1,8 milions d'euros

L'aprovació d'aquest pla econòmic i financer ha permès també donar llum verd a un crèdit bancari d'1,8 milions d'euros. L'equip de govern ha especificat que els diners es destinaran a projectes cabdals com el d'INEFC o la construcció de la residència per a la gent gran. En aquest sentit, Compromís ha justificat la seva abstenció perquè en el pressupost del 2020 no se'ls va fer partícips del seu contingut. D'altra banda, la CUP ha lamentat manca d'informació sobre aquestes actuacions futures i també s'ha abstingut.

Primer ple presencial

Cal destacar que aquest ha estat el primer ple presencial que s'ha celebrat a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell després de la represa de la normalitat. Mentre ha estat vigent l'estat d'alarma per la crisi sanitària de la Covid-19 tots els plens s'han realitzat de manera telemàtica. Així doncs, els regidors i regidores que conformen el ple municipal s'han col·locat de manera diferent a l'habitual per tal de respectar la distància de seguretat recomanada, tot ocupant algunes de les cadires que habitualment es reserven al públic.