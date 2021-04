Cambuleta presenta un nou conte en pallarès per difondre aquesta parla entre els més petits

SortL'Associació Cultural Cambuleta ha presentat aquest Sant Jordi el que és el novè integrant de la col·lecció de contes infantils escrits en pallarès. Tal com informa l'ACN, L'Aurellut, igual que la resta de contes, incorpora un gruix important de paraules en pallarès, una guia de lectura i un CD perquè els més petits puguin escoltar-ne la pronúncia. Aquesta col·lecció de contes té com a objectiu donar a conèixer el pallarès, fer que els nens l'estimin i que el parlin per intentar evitar-ne la desaparició. L'Aurellut va néixer durant el confinament arran de dos concursos, un de contes i un d'il·lustració, per intentar ajudar el sector. Marta Gimeno i Anna Mongay en van resultar guanyadores. L'estudi pallarès PiriNoise s'ha encarregat de posar veu al conte.