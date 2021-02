Cinc ferits, un de greu, en la sortida de via d'un turisme a Alp

AlpCinc persones van resultar ferides, una de gravetat, en la sortida de via d'un turisme a Alp aquest divendres a la nit. El sinistre es va produir a les 22.35h al quilòmetre 5,6 de la GIV-4082, que connecta Alp amb la Molina-Estació, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Per causes que es desconeixen, el vehicle va perdre el control i va sortir de la calçada. Els cinc ocupants van quedar ferits de diversa consideració (quatre menys greus i un de greu) i van ser evacuats a l'Hospital de Puigcerdà, segons el balanç final del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tres ambulàncies del SEM i una dotació dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc de l'accident.