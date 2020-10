El confinament municipal obliga a anul·lar l'últim viatge del Tren dels Llacs

El confinament municipal de cap de setmana decretat pel govern català ha obligat a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) a anul·lar l'últim viatge de la temporada del Tren dels llacs. El darrer servei d'aquest tren turístic que uneix Lleida i la Pobla de Segur s'havia de fer aquest dissabte, però finalment no es podrà fer. El Tren dels llacs ja es va veure afectat pel primer confinament, ja que sol començar la temporada a l'abril, i també pel confinament perimetral decretat al juliol al Segrià. Tot plegat va fer que no pogués començar a funcionar fins a l'agost. Tot i les restriccions d'enguany, els dissabtes que ha pogut circular, el tren ho ha fet amb ocupacions de vora el 90% de l'aforament permès, tal com explicava fa uns dies a l' Ara Pirineus el president d'FGC, Ricard Font.

A banda d'aquesta afectació al Tren dels llacs, el confinament municipal de cap de setmana també té conseqüències en altres actius turístics d'FGC al Pirineu i Prepirineu. Així, el Tren del ciment, al Berguedà, també ha hagut de donar per finalitzada la temporada, igual que Vall de Núria, que encara oferia alguna activitat de la temporada d'estiu. Pel que fa al cremallera, aquest seguirà oferint servei només al tram entre Ribes i Queralbs. El Parc Astronòmic del Montsec, mentrestant, haurà de tancar els caps de setmana però s'hi mantindran les activitats programades i les visites de grups escolars entre setmana, extremant les mesures de seguretat. Fora del Pirineu i el Prepirineu, al cremallera i als funiculars de Montserrat el servei comercial se suspèn entre divendres i diumenge, però es manté la resta de dies.