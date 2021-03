Confinats a la terra del romànic

Erill la VallAmb el confinament comarcal impedint l'arribada de visitants de fora de l'Alta Ribagorça, el Centre del Romànic de la Vall de Boí ha posat en marxa una iniciativa per donar a conèixer el patrimoni de la vall a la gent del territori. Així doncs, al llarg d'aquest mes de març ha organitzat tres trobades en diferents esglésies per parlar del romànic des de diferents punts de vista. La proposta ha estat força ben rebuda i, tal com ha explicat la treballadora del Centre del Romànic que realitza l'activitat, Fabianne Laclare, s'han cobert les vint places que s'havien ofert, amb gent provinent dels tres municipis de la comarca.

Justament, aquest dimecres s'ha realitzat la primera sessió a Erill la Vall, dedicada al romànic i els senyors d'Erill. Dimecres que ve tindrà lloc una altra sessió a Sant Joan de Boí, sobre l'activitat constructiva d'una església al segle XI i XII; i, finalment, el dimecres 17 de març es realitzarà la darrera trobada, a Sant Climent de Taüll, on s'abordaran els missatges de l'art romànic.

Laclare ha assenyalat que des del Centre del Romànic estan "molt contents perquè l'aforament de vint persones s'ha omplert ràpidament", i ha afegit que la iniciativa "és una oportunitat per als veïns", ja que molts d'ells treballen en l'àmbit turístic i ara tenen els establiments tancats pel confinament. "Normalment, quan oferim aquestes visites ells no poden venir perquè treballen, i ara en canvi poden apropar-se al patrimoni romànic que tenen tan a prop", ha afegit.

Justament això és el que ha fet la Sònia, que gestiona uns apartaments turístics a Taüll. "Com que ara no podem treballar, aprofitem el temps com bonament podem, i he pensat que aquesta era una bona oportunitat per poder conèixer millor i amb més profunditat les nostres esglésies", ha indicat, tot afegint que aquests coneixements també aniran bé a l'hora de transmetre-ho als clients, si li demanen informació sobre les esglésies.

Un altre perfil de participants és el de la Maria Àngels i el Manel, una parella que fa un any que s'han instal·lat a viure a Barruera. El Manel explica que "ja coneixíem una mica el romànic de la vall, però amb aquesta activitat hem pensat que el podríem conèixer millor". "A més, és una bona oportunitat per fer-ho, perquè ara no hi ha gent", afegeix la Maria Àngels.

Totes les activitats es duen a terme seguint les mesures de seguretat sanitària pertinents i, per evitar aglomeracions a l'interior de les esglésies, es realitzen totalment a l'exterior. Al final de cada sessió, però, els participants poden fer una visita lliure a l'interior de cada església. La proposta s'emmarca en les activitats que realitza enguany el Centre del Romànic per celebrar el vintè aniversari de la declaració de Patrimoni de la Humanitat del conjunt romànic per part de la UNESCO.