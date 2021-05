El Conselh Generau d'Aran investiga un possibe atac d'os a un mascle d'ovella

GessaEl Conselh Generau d'Aran ha denunciat un possible atac d'os a un mascle d'ovella a la zona de Sant Martí de Corilha, al nucli aranès de Gessa. La denúncia es va fer el cap de setmana passat quan els Agents de Medi Ambient del govern aranès es van desplaçar fins a la zona i van evidenciar que l'animal havia estat consumit per un os. Els agents, però, no van poder confirmar que la causa de la mort hagués estat l'atac del plantígrad en no disposar de les suficients evidències per determinar que va ser provocada per un atac directe. El Conselh Generau d'Aran ha informat que indemnitzarà la mort de l'animal al ramader afectat per cobrir la pèrdua del cap de bestiar, ja que els indicis de presència de l'ós eren evidents.

En haver-se provat que la causa de la mort fos l'os, el departament de Territori, Paisatge i Medi Ambient es farà càrrec de la indemnització al ramader afectat per cobrir així la pèrdua del cap de bestiar. Es varen recollir les restes de l'animal per efectuar anàlisis addicionals i comprovar el tipus de consum del cadàver.