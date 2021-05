El Conselh Generau d'Aran troba el segon cap de bestiar consumit per l'os prop de Gessa

GessaAquest dijous els Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran han estat alertats per un ramader del Naut Aran al qual li faltava un cap d'oví del seu ramat. Després d'unes hores de recerca els agents han trobat el marrà desaparegut depredat per l'os. En aquest cas els indicis de depredació i consumició per part de l'os són inequívocs, segons han explicat des del Conselh Generau d'Aran.

Amb aquest ja són dos els caps de bestiar trobats a la zona en pocs dies amb indicis d'os a prop de les restes. Recordem que el cap de setmana passat els agents del Conselh Generau d'Aran van trobar un altre marrà consumit per l'os. En aquell cas, les causes de la mort no es van poder aclarir in situ i les restes s'han traslladat a la UAB per a la realització de la necròpsia.

El conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Francés Bruna, ha afirmat que "el Conselh Generau d'Aran comunica sempre els atacs d'ossos d'acord amb la valoració pericial efectuada, tant si són atacs verificats com el d'ahir, com si encara no hi ha verificació com el de la setmana passada" i ha afegit que "resulta incongruent acusar el Conselh d'haver amagat la causa de la mort del primer marrà quan van ser els mateixos agents de Medi Ambient qui varen trobar indicis d'os al costat del cadàver de l'animal i qui varen avisar al ramader sobre la situació". En aquest sentit ha "lamentat les manifestacions dutes a terme per determinats sectors implicats acusant la màxima institució aranesa de manca de transparència i rigor".

Aquesta és l'època més sensible pel que fa als atacs d'ossos a les ovelles. En poques setmanes el Conselh Generau posarà en marxa els agrupaments de ramats vigilats amb pastor, on tots els ramaders de la Val d'Aran poden sumar-hi els seus caps de bestiar. Amb aquestes mesures, el nombre d'atacs ha baixat en picat durant els darrers anys.

A més, fa dos anys que s'ha habilitat una línia d'ajuts perquè els ramaders puguin cobrar parcialment el bestiar no retornat de les pastures d'estiu a la Val d'Aran. La major part d'aquest bestiar no pot ser indemnitzat com a atac de fauna salvatge, ja sigui perquè no es troba el cadàver o perquè no s'ha pogut identificar la causa de la mort. Amb aquesta línia d'ajuts a la ramaderia en zones de muntanya amb dificultats especials, els ramaders aranesos poden recuperar part del valor del bestiar no retornat a causa d'atacs, meteorologia, malalties o parts.