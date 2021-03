El Consell Cultural de les Valls d'Àneu ja ha recopilat prop de 15.000 imatges antigues

Esterri d'ÀneuEl fons fotogràfic del Consell Cultural de les Valls d'Àneu ja té prop de 15.000 entrades, unes 8.500 de les quals es poden consultar en línia. El Consell Cultural es va crear l'any 1985 i el 2000 va néixer l'Arxiu d'Imatges per tal de garantir la conservació i difusió dels fons dipositats. El projecte consisteix en la digitalització de tots els fons, en la creació d'una base de dades de consulta pública i en la difusió dels continguts a través de la publicació de catàlegs i activitats divulgatives. Des d'aleshores aquest arxiu compta ja amb unes 15.000 fotografies de les quals 8.568 ja es poden consultar en línia i la resta estan pendents de digitalitzar. Les darreres que han entrat a aquest arxiu han estat 443 del fons d'Endesa que mostren la construcció de les centrals hidroelèctriques de les Valls d'Àneu ( Espot, Esterri d'Àneu i Borén).

Joan Blanco, del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, ha recordat la importància de les fotografies per donar a conèixer el patrimoni. La temàtica de les imatges del fons del Consell Cultural és molt variada i Blanco cita festes, tradicions o retrats familiars, però destaca especialment la darrera cessió de les 443 imatges del fons d'Endesa, donat que no disposaven de cap fotografia de la construcció de les centrals hidroelèctriques a la zona.

Blanco ha dit que es tracta d'unes fotografies preses a la dècada dels anys 50 que il·lustren la construcció dels salts d'aigua de les centrals hidràuliques d'Espot, Esterri i la Torrassa. Entre les imatges cedides, s'hi poden veure la construcció de les canonades forçades que alimenten la central hidroelèctrica d'Espot, o de la presa que forma l'embassament de la Torrassa. Malgrat estar alimentades per rius diferents (riu Escrita en el cas de la CH Espot, i riu Noguera Pallaresa en el cas de la CH La Torrassa), totes dues comparteixen edifici, estant la de la Torrassa dins de les instal·lacions de la d'Espot, una característica que les fa singulars. L'objectiu d'aquest fons és doble: contribuir a la recuperació de l'imaginari col·lectiu i, també, posar de relleu el llegat i la importància de la història en la vida d'un territori a través de la fotografia.

De les imatges més representatives del seu fons, el Consell Cultural de les Vall d'Àneu n'ha fet diverses publicacions com 'El Fons Corbera i les Valls d'Àneu (1880-1968)', 'El Fons Estevan Membrado i les Valls d'Àneu (1900-1935)' o 'El Fons Muniesa i les Valls d'Àneu'. Blanco ha avançat que de les fotografies cedides per Endesa se'n farà una selecció i se'n farà també una publicació donada la seva importància per les Valls d'Àneu. Les obres de les centrals hidroelèctriques van suposar un canvi al Pallars; a nivell de paisatge, així com social i econòmic.