El Consell del Pallars Jussà gestionarà directament el servei d'assistència domiciliària

TrempEl Consell Comarcal del Pallars Jussà assumirà directament la prestació del servei d'assistència domiciliària, almenys, mentre duri el nou procés de licitació. Recordem que aquest s'haurà de tornar a fer a instància del Tribunal de Contractes del Sector Públic, després que l'empresa que ha prestat el servei els últims anys hi presentés recurs. Des de l'ens comarcal assenyalen que "d'aquesta manera es garanteix la continuïtat del servei sense afectació per als usuaris que continuaran sent atesos per les professionals que ho feien fins ara".

Aquest canvi en la gestió, que serà vigent a partir de l'1 de març, requerirà una modificació del pressupost de 2021 per habilitar una assignació pressupostària. Aquesta modificació es presentarà al ple i suposarà el traspàs de la dotació de la partida prevista per a proveïdors a la de personal.

Les 35 treballadores que prestaven el servei, un cop ha finalitzat el contracte de l'empresa amb el Consell, a partir del dilluns 1 de març passaran a fer aquestes tasques estant en nòmina del Consell Comarcal. El passat divendres ja van passar per les dependències del Consell per rebre els equips de protecció corresponents, revisar i signar documentació i conèixer les persones que des de l'administració comarcal coordinen el servei.

El contracte amb l'empresa concessionària acaba el 28 de febrer. Com dèiem, aquesta va presentar al desembre un recurs contra el nou procés de licitació i el Consell en aquell moment va paralitzar el nou procés a l'espera de la resolució de l'òrgan administratiu de la Generalitat que en feia la supervisió. Un cop coneguda la resolució del recurs a finals de gener, el Consell ha iniciat l'expedient per a la nova licitació, però preveient que el període de tramitació pot durar entre 4 i 6 mesos, s'ha subrogat el personal vinculat al servei.

El president del Consell, Josep Maria Mullol, ha indicat que el contingut de la resolució del Tribunal de Contractes del Sector Públic "inclou millores que s'incorporaran al nou plec de condicions, com els canvis recents en la normativa de retribució del personal". Segons Mullol, de la resolució del TCSP "en cap cas se'n desprèn que hi hagi hagut cap tipus d'irregularitat, es tracta d'un òrgan administratiu que revisa els recursos presentats a licitacions de moltes administracions, i per tant és un tema tècnic que en aquest cas s'ha volgut polititzar".

En un altre ordre de coses, el Ple del Consell estudiarà un conveni amb el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per continuar donant assistència tècnica des de l'ens comarcal als ajuntaments de cara a incorporar aplicacions i eines informàtiques així com diferents serveis electrònics.

També se sotmetrà a aprovació els convenis amb els ajuntaments de Sarroca de Bellera i Gavet de la Conca per la prestació de serveis tècnics urbanístics. Amb aquests ja seran nou els municipis de la comarca que comptaran com a tècnic municipal a un dels tres arquitectes del Consell Comarcal.