Converses amb dones i activitats reivindicatives per commemorar el 8-M als Pallars

Els Pallars han organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Al Pallars Jussà, un any més s'ha celebrat un acte comarcal, que enguany s'ha dut a terme a l'institut de secundària de la Pobla de Segur. Allà, els alumnes han penjat diverses pancartes reivindicatives i han llegit un manifest. L'acte també ha comptat amb els parlaments de les autoritats. El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, ha posat de manifest la necessitat de seguir avançant cap a una igualtat efectiva entre homes i dones. Tot i admetre que encara hi ha molta feina per fer, ha volgut posar en valor que dels sis territoris de l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran, quatre estan governats per dones.

Per la seva banda, la regidora de l'Àrea de Social de l'Ajuntament de la Pobla de Segur, Gemma Algueró, ha posat en valor el fet d'haver organitzat l'acte a l'institut de secundària. "És important perquè aquí hi ha la pedrera de dones i joves del nostre futur i les hem d'empoderar perquè creguin en elles mateixes, lluitin pels seus ideals, les seves il·lusions i res ni ningú els impedeixi arribar on vulguin arribar", ha remarcat.

D'una banda, l'Ajuntament de Tremp i l'Associació de Dones Rosa d'Abril han organitzat la Setmana de les Dones, amb un seguit d'activitats que es desenvoluparan del 4 al 12 de març. Arran de la situació sanitària que travessa el món des de fa més d'un any, Tremp ha volgut aprofitar l'ocasió per posar en relleu el paper que tenen les dones en els diferents àmbits de la Salut i "fer públic aquest reconeixement merescut i necessari", tal com han indicat des de l'Ajuntament.

En aquest sentit i amb la voluntat que tothom hi pugui aportar la seva empremta, s'ha creat un formulari per recollir les paraules que defineixen les dones professionals de la Salut i amb els resultats s'imprimirà un núvol de paraules que s'exposarà a l'entrada de Tremp durant tot el mes de març. Tothom que desitgi participar-hi ja ho pot fer a través d'aquest enllaç.

Pel que fa al programa d'activitats, l'acte central és la lectura del Manifest, que serà compartir entre diferents professionals del sector sanitari i l'atenció a les persones del municipi de Tremp i es podrà seguir de forma virtual a les plataformes i xarxes socials de l'Ajuntament de Tremp. D'altra banda, l'associació Reintegra Comarques participa d'aquest reconeixement a les professionals de la Salut tot duent a terme una pintada commemorativa d'aquesta Setmana de les Dones en un mur de la ciutat.

Així mateix, tindran lloc diversos espectacles a l'Espai Cultural La Lira, destacant la proposta de Rosa d'Abril: el Monòleg d'Ismene, amb l'actriu Fina Rius i la direcció d'Imma Colomé, i la posterior conferència-col·loqui, el dia 9; i el concert de Balkan Paradise Orchestra, fet el dia 4.

Converses amb dones a la Pobla de Segur

D'altra banda, l'Ajuntament de la Pobla de Segur commemora el Dia Internacional de la Dona Treballadora amb una marató de set hores i mitja conversant en directe amb dones poblatanes a través del compte d'Instagram de l'Ajuntament. Posteriorment, les converses quedaran guardades a l'apartat "IGTV" per a qui les vulgui recuperar. La regidora de Salut, Gemma Algueró, ha explicat que amb aquestes converses "volem fer visible veïnes que han excel·lit en els seus sectors, predominats majoritàriament per homes".

Les converses, que aniran a càrrec del reporter Manel Dalmau, han començarat a dos quarts d'onze del matí amb Consol Truchero Coma, a qui seguiran Bàrbara Chalamanch Palau (11h), Josefina Castany Borbon (11.30h), Ester Capella Farré (12h), Maite Arilla Osuna (12.30h), Marcel·la Andreu Gasa (13h), Núria Guixa Boixareu (17h), Lídia Ortiz Maqueda (17.30h), Laura Gordó Pérez (18h), Dolors Etxalar Rubió (18.30h), Goretti Pomé Tarrés (19h), Gemma Aubarell Solduga (19.30h), Blanca Sorigué Borrell (20h), i Mari Martí Peropadre (20.30h).

Finalment, a les nou de la nit Manel Dalmau parlarà amb Ventura Ricou Solé, la model de l'escultura "La Dona del Paraigua", que es pot veure al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Ricou estarà representada per l'actriu poblatana Anna Arnalot.

A les dues del migdia, l'Ajuntament se sumarà als actes organitzats conjuntament amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà a l'Institut de la Pobla on, entre d'altres, es llegirà el manifest. El centre escolar acollirà durant aquest mes de març l'exposició "Trencant mites. També va amb tu". Es tracta d'una mostra creada pel Consell Comarcal que exemplifica diferents tipus de violències amb l'objectiu de donar visibilitat als comportaments masclistes i de LGTBI-fòbia en diferents contextos.

Activitats al Pallars Sobirà

D'altra banda, al Pallars Sobirà també s'han organitzat diverses activitats amb motiu del 8-M. Aquest diumenge, Arcalís ha acollit diverses activitats, com ara un taller de ioga, la lectura del manifest del Col·lectiu Voliaina, l'espectacle "La boca descosida", d'Alba Mascarella i la presentació del llibre "Dones al marge", d'Ivet Eroles. A Sort, mentrestant, s'ha fet la projecció de "Les noues del Carmel" i un col·loqui posterior.

Ja aquest dilluns, a la tarda, Escós acollirà un taller d'autodefensa personal no mixt, a càrrec de GR-F. A Sort, mentrestant, es farà, a les 19h, una concentració nocturna no mixta organitzada per La geganta desperta, on es llegirà un manifest.