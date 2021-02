Organyà, Coll de Nargó i el Pla de Sant Tirs també tindran parada del bibliobús

OrganyàLa Direcció General de Creació, Acció i Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura ha ampliat la ruta del bibliobús Pere Quart a tres nous nuclis de l'Art Urgell que fins ara no disposaven d'aquest servei. Tal com han explicat des de la Generalitat, aquesta ampliació és possible després d'una revisió de la ruta actual i dels canvis introduïts que permetran optimitzar els actuals recursos.

El bibliobús Pere Quart és un dels 12 bibliobusos del Sistema de Lectura pública de Catalunya que donen servei a poblacions de menys de 3.000 habitants i que no disposen de biblioteca pública. El servei de bibliobús al Pallars Jussà es va inaugurar el 1982 i, posteriorment, es va ampliar a municipis de la comarca del Pallars Sobirà.

Des d'aquest mes de febrer s'amplia la seva ruta a 3 nuclis de la comarca de l'Alt Urgell, Coll de Nargó, Organyà i el Pla de Sant Tirs, cap del municipi de Ribera d'Urgellet. D'aquesta manera, aquest bibliobús passarà a oferir servei de lectura pública a 18 nuclis de població de 16 municipis, amb un total de 8.975 habitants.

El bibliobús compta amb un fons total de 12.510 documents (llibres, audiovisuals i revistes), i ofereix els serveis següents: informació i assessorament, préstec, Internet, accés a la plataforma digital eBiblioCat per permetre el préstec de llibres, pel·lícules, audiollibres, diaris i revistes, entre altres recursos. També ofereix activitats de foment a la lectura per a tot tipus de públics.

En el cas d'aquests nous pobles, el bus hi anirà cada quinze dies. A Coll de Nargó s'hi estarà dues hores i mitja els dilluns al matí; a Organyà s'hi aturarà tres hores els dilluns a la tarda i al Pla de Sant Tirs s'hi estarà dues hores i mitja més els dimarts al matí, sempre cada quinze dies.

El Departament de Cultura gestiona actualment dos bibliobusos a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, el Bibliobús Pere Quart i el Bibliobús Garrigues Segrià. Actualment el Sistema de Lectura Pública a Catalunya compta amb un total de 427 equipaments, 415 biblioteques i 12 bibliobusos.