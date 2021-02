Reclamen a l'Ajuntament de Sort que preservi l'ubla d'Altron pel seu alt valor patrimonial

L'ubla de Subirà d'Altron, al municipi de Sort, és un edifici pràcticament únic a tot el Pirineu. Les seves dimensions, la seva ubicació i les característiques arquitectòniques l'han convertit en un element identitari, no només d'Altron, sinó de tota la vall d'Àssua. Actualment aquest edifici es troba en molt mal estat i els veïns del poble reclamen solucions per poder-lo conservar. Durant una visita al Pallars Sobirà realitzada aquest dilluns, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, s'ha compromès a incorporar aquest projecte als fons Next Generation EU. Ponsa ha dit també que de manera immediata s'iniciarà un projecte de recuperació de la memòria oral vinculat a aquest equipament agroramader, actualment en desús.

L'edifici explica una part important de la història local, els vincles íntims amb la ramaderia, amb la pagesia, amb una forma de construir absolutament lligada als elements naturals. Els veïns volen que es converteixi en un edifici a preservar per l'alt valor cultural, històric i identitari que té. Ponsa ha dit que les primeres accions que s'han de fer és treballar per aconseguir la declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) per aquest edifici. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament de Sort, propietari de l'ubla des del 2015, es podrà acollir a una sèrie d'ajuts vinculats a temes patrimonials. Per a la consellera, apuntalar els punts febles de l'edifici per evitar el seu deteriorament i treure les humitats també és clau per la seva conservació.