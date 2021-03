El curs per ser "bon coneixedor" del Parc Natural de l'Alt Pirineu arriba a la quarta edició

LlavorsíEl Parc Natural de l'Alt Pirineu ha obert aquest dimecres el període d'inscripcions per a una nova edició del curs de Bon/a Coneixedor/a del Parc (antic curs de Guia-Intèrpret). L'objectiu del curs és formar personal especialitzat en el coneixement i la divulgació dels valors del Parc i s'adreça, principalment, a les persones que s'hi dediquen professionalment o s'hi volen dedicar. Es tracta de la quarta edició d'aquest curs, que l'any passat finalment es va haver de suspendre a causa de la situació de pandèmia.

Les inscripcions es poden formalitzar fins al 6 d'abril de forma telemàtica o presencial, a la seu administrativa del Parc, a Llavorsí. Si el nombre d'inscrits supera el nombre de places, es farà una selecció segons criteris de currículum i perspectives professionals.

La formació tindrà lloc entre el 26 d'abril i el 8 de juny i inclourà un apartat teòric (que es podrà realitzar de forma telemàtica o bé presencial, seguint les recomanacions vigents per fer front a la pandèmia en cada moment) i un altre, de pràctiques, amb sortides als diferents sectors del Parc. Els alumnes adquiriran coneixements sobre la normativa d'espais protegits, flora, fauna, hàbitats i ecologia del Parc Natural de l'Alt Pirineu, així com eines per a la interpretació del llegat cultural i natural de la zona, entre altres.

Amb la superació del curs, s'obté l'acreditació de Bon/a Coneixedor/a del Parc Natural de l'Alt Pirineu i permet la inclusió de les activitats de divulgació que aquesta persona porti a terme com a guia-intèrpret al programa d'activitats del Parc, entre altres tipus de promocions. El cost de la inscripció al curs és de 100 €. Per a les persones que cursin només el bloc específic, el preu és de 90 €. La inscripció inclou el material didàctic.