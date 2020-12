Les escoles d'esquí del Sobirà alerten d'un col·lapse econòmic al territori

Les escoles tècniques d'esports d'hivern del Pallars Sobirà alerten que les restriccions de mobilitat portaran a "col·lapsar" l'economia de la comarca. De fet, asseguren que si el Govern no actua de manera immediata, tota la feina que porten fent en els darrers anys quedarà "ensorrada de forma irreversible" i "les empreses hauran de tancar definitivament". A través d'un comunicat, al que hi han donat suport nou escoles i un centenar de monitors, el sector exigeix "decisions clares, planificades i amb compensacions". En cas contrari, demanen poder promoure i implementar "les mesures que facin falta" per millorar la situació econòmica de la comarca.

El sector de les escoles d'esquí del Pallars Sobirà diu que és necessari prendre mesures de protecció per evitar la transmissió del virus. Tot i això, considera que les restriccions de mobilitat actuals "no resulten efectives" però sí "tenen una afectació sobre el sector turístic d'hivern, que representa un 60% dels ingressos anuals de la comarca, que portarà a col·lapsar l'economia del territori".

Les escoles també indiquen que a l'estiu la comarca ja va demostrar que, " fins i tot al 100% d'ocupació", és possible viure i treballar en un entorn turístic sense transmetre el covid-19 sempre que es faci un bon ús de les mesures de protecció individual que marquen les autoritats sanitàries. Per aquest motiu, exigeixen una "solució immediata" amb "decisions clares, planificades i amb compensacions". En cas contrari, demanen al Govern que sigui "responsable" i "delegui" a la comarca la seva pròpia gestió. "Som nosaltres qui ho patim i qui ho pot resoldre. Permeteu-nos tornar a demostrar que som capaços de fer la feina ben feta", manifesten.

Finalment, el comunicat avisa al Govern que si no atén a les seves demandes serà el responsable del despoblament i envelliment de la comarca, així com del tancament de les seves empreses. "No volem promeses electorals per al 14 de febrer, volem accions ara mateix" afegeix.