Les deu notícies més vistes d'un any marcat per la pandèmia

L'any que acabem de deixar, el 2020, serà recordat sens dubte per la pandèmia de covid-19 que ha colpejat amb força a tot el món. El virus i les seves conseqüències han marcat l'actualitat també de l'Alt Pirineu i Aran des de mitjans de març fins a final d'any, i l'Ara Pirineus n'ha deixat testimoni des de la seva creació, a principi de juny. Un cop acabat l'any, volem mirar enrere i recuperar les 10 notícies que més interès han despertat entre les lectores i els lectors de l'Ara Pirineus. Per increïble que sembli, les dues més vistes no estan vinculades amb la pandèmia.

1. La floració de la tora blava

La notícia més vista de l'any a l'Ara Pirineus, i amb molta diferència, la vam publicar el 7 d'agost i informava sobre la floració de la tora blava en alguns indrets del Parc Natural del Cadí-Moixeró. No es tractava d'un fet insòlit, ja que és una espècie que creix a diversos indrets del Pirineu, però el fet d'estar considerada la planta més tòxica d'Europa fer que la notícia rebés un bon nombre de visites.

2. Males notícies a Aigüestortes

La segona notícia més visita, malauradament, van ser uns fets luctuosos dels quals vam informar l'1 d'octubre. Després de diversos dies de recerca, els equips d'emergència van localitzar els cossos sense vida de dos joves excursionistes que s'havien perdut al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Troben els cossos sense vida dels dos excursionistes desapareguts a Aigüestortes

3. Atrapats a la neu i sancionats



Hem dit que les dues primeres notícies no estaven directament vinculades al covid-19, i, en el cas de la tercera, el virus hi és present de forma indirecta El 30 de novembre informàvem que els Mossos d'Esquadra havien multat a una família que havia quedat atrapada amb el cotxe a la neu a Coll de Pal, a cavall del Berguedà i Cerdanya. La relació amb la pandèmia està en el fet que el motiu de la multa va ser saltar-se el confinament municipal vigent en aquells moments i establert amb l'objectiu de frenar la mobilitat i les relacions socials.

Atrapats a la neu i denunciats per saltar-se el confinament municipal

4. Quan el toc de queda nocturn només afectava mitja Cerdanya

D'una temàtica similar -les restriccions per frenar el virus- tractava la quarta notícia més vista aquest 2020. La publicàvem el 23 d'octubre i hi explicàvem que el toc de queda nocturn ja era vigent a mitja Cerdanya, després que el govern francès hagués decretat aquesta mesura. Pocs dies després, aquesta restricció -i moltes altres- es farien extensives a la resta de la comarca així com al conjunt del Pirineu i del país.



El toc de queda nocturn arriba a mitja Cerdanya

5. Conseqüències del confinament a la frontera cerdana

Sense moure'ns de Cerdanya, la cinquena notícia més vista la publicàvem el 15 de novembre, quan ens fixàvem en com estava afectant el segon confinament i les restriccions frontereres a la comarca. Vam poder constatar com, tot i que teòricament no es podia creuar la ratlla si no era per motius justificats, els cerdans del nord i del sud seguien mantenint una relació força similar a l'habitual.

La frontera cerdana es manté permeable tot i el segon confinament

6. IKEA es planta a les portes d'Andorra

La sisena notícia més vista de l'any la vam publicar el 4 d'octubre. En ella ens fèiem ressò del fet que IKEA havia establert un punt de recollida de mercaderies a la Farga de Moles, a l'Alt Urgell. Això feia que la multinacional sueca posés un peu a escassos metres d'Andorra.

IKEA posa els peus a les portes d'Andorra

7. Festes nocturnes multitudinàries a Prats

Tornant a Cerdanya, la setena notícia més vista de l'any feia referència a la problemàtica que es va produir durant un grapat de nits del mes d'agost a Prats i Sansor. Així, el 25 d'agost publicàvem que el municipi encadenava ja quatre nits seguides de festes nocturnes multitudinàries.

8. Dolça revolució fa un acte a les portes de la residència de Tremp

La vuitena notícia més vista de l'any la vam publicar fa pocs dies, el 20 de desembre. Feia referència a l'acte organitzat davant de la residència de la Fundació Fiella per l'associació Dolça Revolució. Diversos dels seus membres, entre ells Josep Pàmies, van intentar lliurar diverses dosis d'MMS al centre, assegurant que aquesta substància ajuda a curar el coronavirus, però ningú va sortir a rebre'ls.

Dolça revolució organitza un acte a Tremp per oferir MMS a la residència

9. Detencions a l'Aran per la mort de l'os Cachou

També del desembre és la novena notícia més vista de l'any. En aquest cas la vam publicar el dia 12 d'aquest mes i feia referència a la detenció per part dels Mossos d'Esquadra d'un home suposadament vinculat amb la mort per enverinament de l'os Cachou, a la Val d'Aran.

Els Mossos detenen un home relacionat amb la mort per enverinament de l'ós Cachou

10. La Seu d'Urgell anuncia la construcció d'un nou hospital

Finalment, la desena notícia més vista la vam publicar el 24 de juliol. En ella ens fèiem ressò de l'anunci -que va agafar a gairebé tothom per sorpresa- que la Seu d'Urgell iniciava el procés per construir un nou hospital.