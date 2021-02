Dotze joves ribagorçans es formen per tenir un treball qualificat en l'àmbit turístic

El Pont de SuertUn total de dotze joves de l'Alta Ribagorça, d'entre 16 i 29 anys, han iniciat aquesta setmana la formació d'hostaleria i restauració, dins el projecte Singulars, amb l'objectiu d'aprendre el funcionament bàsic i familiaritzar-se en l'àmbit laboral del sector turístic. Tal com han explicat des del Consell Comarcal, l'òrgan que impulsa el projecte, es proposa una graella d'activitats diàries amb classes teòriques i pràctiques agrupades en tres àmbits: recepció d'hotel i restaurant, sala o menjador i cuina.

Durant la primera setmana els participants assumiran els coneixements necessaris en els diferents àmbits de treball i a partir del vuitè dia, se simularà un servei de restaurant on els alumnes faran de clients i personal. Per aquest motiu, hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits desenvolupant tasques d'atenció a recepció, treball de sala i de cuina. Posteriorment, a partir de la segona quinzena i durant deu dies, s'intentarà agafar una dinàmica de treball al restaurant amb la confecció de menús diaris i l'organització d'un banquet o celebració. També està previst executar tasques de recepció d'hotel.

Per realitzar aquesta formació s'ha comptat amb professionals de la comarca, com la restauradora Blanca Iglesias, que ha posat a disposició el seu restaurant, Ca Milieta, a les Bordes, per realitzar les classes, així com la col·laboració de Cristina Prades, del restaurant Prades del Pont de Suert, que realitzarà una masterclass de cafè i cocteleria. També es comptarà amb professionals externs, com un coach i un sommelier. En total els participants del projecte faran 100 hores de classes teòriques i 60 hores de pràctiques.

Segons la presidenta del Consell Comarcal, Maria José Erta, el projecte Singulars "permet treballar per tal d'arrelar a la gent jove al territori i, al mateix temps, impulsar formacions qualificades dirigides a un sector que ocupa el 70% del teixit productiu". A més, ha afegit que "hem aprofitat l'oportunitat de poder realitzar les pràctiques coincidint amb les restriccions de la pandèmia en el sector de la restauració oferint-nos aquest espai pels joves".

El projecte Singulars està promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Servicio Público de Empleo Estatal, mitjançant el pla de Garantia Juvenil. El programa està cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu.