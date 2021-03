Er Ajuntament de Naut Aran da mès de 95.000 èuros en ajudes dirèctes

SalardúAth torn de 1.000 vesins deth municipi de Naut Aran an pogut beneficiar-se des ajudes dirèctes que les a aufrit eth consistòri en tot auer consumit enes negòcis locaus d’aguest parçan. Eth projècte qu’ideèc er ajuntament eth passat mes de mai, contemplaue que quinsevolh persona que siguesse empadronada en municipi e consumie en bèth establiment d'aguesta zòna, poguesse presentar es tiquèts en forma de factura entà que se li retornèsse un 50% der impòrt totau enquia un maximom de 200 èuros. Per tant, se un vesin presentaue factures en Ajuntament de Naut Aran per valor de 60 èuros, se li retornauen 30, o en cas qu'auessen estat 200 èuros o mès, 100 èuros, pr'amor qu'ère eth limit establit.

En totau, ad aguesta accion sociau, s'an ahijut 955 persones des quaus an estat acceptades 953. Era chifra definitiva respècte aguestes ajudes dirèctes ascendís a 95.300 èuros. Eth baile de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaque que “pendent aguest an de pandèmia auem sajat de cercar alternatiues entà dinamizar era economia locau e qu'es nòsti negòcis non patissen tant es efèctes economics deth covid-19. Aguesta campanha demòstre que i a auut un impacte reau e que toti aguesti sòs an acabat enes pròpris negòcis deth nòste municipi”. Ath delà, a ahijut que “malerosament en Naut Aran i a mès de 1.500 persones censades per çò qu’unicaments 2/3 parts dera nòsta poblacion a presentat aguesti tiquèts en ajuntament entà réber era ajuda”.