Les estacions d'esquí es reivindiquen com a espais sanitàriament segurs

A les portes de la temporada d'esquí, les estacions catalanes han volgut deixar clar que són uns espais sanitàriament segurs en l'actual context de pandèmia. En un comunicat, l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i de Muntanya ( ACEM), ha remarcat que "de cara a l'hivern 2020-2021 hem treballat per poder obrir les estacions amb el màxim de garanties per a totes les persones, per tal d'evitar contagis i garantir una experiència enriquidora gaudint a la muntanya". A més, apunten que "les estacions d'esquí ens comprometem a donar suport i col·laboració als agents locals per a mantenir l'èxit del passat estiu la pròxima temporada d'hivern".

En aquest comunicat, assenyalen que "la major part del temps que es passa a una estació d'esquí s'està a l'aire lliure, baixant per les pistes". Afegeixen que "les mascaretes facials, inclosos els buffs, ulleres, guants i cascos són peces estàndard de l'equipament d'esquí o snowboard". A més, assenyalen que de forma habitual, i no només ara en l'actual context de pandèmia, "la seguretat de l'esquí i l'snowboard requereix que els practicants es respectin mútuament i es donin espai entre ells i altres usuaris".

Pel que fa als riscos dels trajectes en remuntadors, des de l'ACEM han indicat que aquests són mínims, ja que es tracta d'un trajecte habitualment a l'aire lliure, gairebé sempre inferior a deu minuts i on la mascareta és obligatòria. A més, han detallat que a l'itinerari "es crea un flux d'aire direccional cap enrere constant i les distàncies entre cadires o perxes és de quinze metres o superior", un fet que asseguren que fa molt difícil la propagació del virus entre persones.

Per aquests motius, assenyalen que el més recomanable és omplir els remuntadors al màxim de capacitat, ja que d'aquesta manera el temps de cua és inferior. Igualment, també assenyalen que en aquestes cues per accedir als remuntadors, els esquís i les taules ja acaben generant, per si mateixos, uns espais grans entre esquiadors. Tot i això, des de l'ACEM han deixat clar que a totes les estacions es vetllarà perquè a les cues dels remuntadors no s'hi generin aglomeracions.

També han deixat clar que "les estacions implementem una política comercial que dona garanties de compensació als compradors de forfaits de temporada en cas que no s'hagin pogut amortitzar per causes degudes al covid-19". En aquest sentit, han detallat que "cada estació ho ajustarà a la seva política comercial".