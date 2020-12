Un terç dels estudiants del Pere Borrell acabaran el 2020 fent classes virtuals pel covid-19

Els alumnes d'estudis no obligatoris de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà, és a dir els estudiants de batxillerat i cicles formatius, faran els dos últims dies de curs del 2020, divendres i dilluns, de forma virtual. El motiu és l'alt nombre de persones confinades per covid-19 que té el centre, entre elles força professors, fet que dificulta poder oferir les classes amb normalitat.

Tal com ha explicat l'Ara Pirineus una de les professores de l'institut, Paz Romagosa, des de principis de desembre fins ara, el centre ha tingut més positius que en tot el que portaven de primer trimestre. Així, des de setembre fins a l'1 de desembre va haver-hi 42 casos positius, entre els quals 3 professors, mentre que en aquests primers 17 dies de desembre hi ha hagut 48 positius, entre ells 4 professors. Aquests positius, però, han obligat a confinar a 207 alumnes i a 17 professors.

Tot plegat ha fet que "sigui molt complicat gestionar el centre", ha explicat Romagosa, que ha afegit que "hi ha vegades que ens trobem que tenim més grups sense professor que professors de guàrdia". Romagosa ha indicat que quan passen coses així, en teoria l'equip directiu hauria d'assumir el rol de professor de guàrdia, però a hores d'ara es troben que cinc dels sis membres de l'equip directiu estan confinats.

Davant d'aquesta situació, dilluns es va demanar al departament d'Educació poder fer les classes que queden d'any, abans de les vacances de Nadal, de forma telemàtica. "No vam demanar marxar de vacances abans, senzillament volíem seguir telemàticament i ens havíem assegurat que tots els alumnes tenien un dispositiu i connexió a internet per poder fer-ho", ha afegit Romagosa. Finalment, ha explicat que aquest dijous al migdia, Educació ha autoritzat al centre a que els 122 alumnes de Batxillerat i els 97 de cicles formatius puguin fer els dos últims dies de classe d'aquest any de forma virtual. Els 465 de l'ESO que no estan confinats, però, hauran de seguir fent-los de forma presencial.

Romagosa -que ha volgut fer les declaracions a títol individual, com a professora coneixedora de la situació, però no com a portaveu del centre- ha deixat clar que l'institut sempre ha seguit tots els protocols, garantint el rentat de mans i l'ús de mascareta. També ha remarcat que "no es tracta d'un problema de l'institut, es tracta d'un problema de comarca", ja que Cerdanya té a hores d'ara una situació epidemiològica delicada. En aquest sentit, considera que haver permès des de dilluns que totes les classes es fessin de forma virtual "hauria evitat molta mobilitat a la comarca", i creu que, en part, la decisió d'Educació "respon a una voluntat política del conseller Bargalló, de poder dir que no s'ha tancat cap centre".

Des de l'Associació de Mares i Pares de l'institut també han demanat que les classes es facin de forma virtual. En un comunicat, previ a l'anunci d'Educació d'aquest dijous al migdia, han demanat que es permeti acabar aquests dies abans de Nadal amb classes virtuals. Han insistit que totes les famílies disposen de mitjans per seguir les classes en aquest format i s'han mostrat molt preocupades pel fet que els seus fills hagin de seguir anant a l'institut de forma presencial, tenint en compte la situació epidemiològica. Romagosa també ha explicat que, de fet, tres grups de batxillerat ja havien decidit no anar a classe aquests darrers dies de l'any, en senyal de protesta, i que el quart no s'hi havia sumat únicament pel fet que tenien exàmens.

L'Ara Pirineus s'ha posat en contacte amb el departament d'Educació per conèixer la seva posició en aquest afer i l'oferirà quan obtingui resposta.