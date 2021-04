Experts en restauració analitzaran l'abast d'unes pintures romàniques del temple de Solanell

SolanellTècnics del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya tenen previst desplaçar-se aquest estiu a l'església de Sant Julià de Solanell, al terme municipal de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), per fer una prospecció més acurada de les pintures murals inèdites d'època romànica que es van trobar a l'interior del temple fa uns cinc anys. D'aquesta manera, es podrà determinar l'abast que té aquest important conjunt pictòric, que podria datar-se al segle XII i se situaria entre el cinquè i sisè dels que es conserven in-situ al Pirineu. Aquesta intervenció arriba després d'unes obres de rehabilitació de l'edifici per solucionar els problemes d'humitat que s'hi havien detectat, ja que feia més de quatre dècades que aquest estava en desús.

Les pintures queden bastant amagades dins les restes de dos absis d'època romànica que durant el barroc, als segles XVII i XVIII, es van reconvertir en capelles laterals del temple. Un visitant de l'església, situada en un poble que fins fa uns deu anys havia quedat deshabitat, les va localitzar entre el 2016 i el 2017. Un any més tard, el Bisbat d'Urgell i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya van dur a terme una primera petita campanya de consolidació del conjunt, fent cates de prospecció per determinar els llocs on hi havia pintura.

La delegada de Patrimoni Cultural del Bisbat d'Urgell, Clara Arbués, ha destacat la importància de la troballa, tenint en compte que al Pirineu no hi ha grans conjunts de pintura mural romànica que es conservin in-situ. De fet, a l'Alt Urgell només se'n tenia constància del de l'església d'Estamariu i aquest de Solanell, que presenta fragments ornamentals i figures antropomòrfiques, seria el segon. A manca d'un estudi més aprofundit, i tenint en compte les restes, es podria determinar que és una pintura al fresc de molta qualitat feta en època tardana, entre el segle XII i XIII.

Arbués detalla que la campanya d'aquest estiu ha de servir per acabar de consolidar el conjunt i que en una fase posterior caldrà buscar els recursos necessaris per poder restaurar les pintures. De fet, "l'excepcionalitat" de la troballa ha obligat a fer un replantejament sobre la necessitat de rehabilitar el temple, tal com ha explicat el tècnic de Patrimoni Cultural del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Carles Gascón. Així, des d'aquesta institució s'ha coordinat el projecte, amb l'objectiu de garantir l'estabilitat de la seva estructura, que d'una altra manera no hagués pogut perviure durant gaire temps.

L'arquitecte que ha dirigit les obres ha estat Saül Garreta, persona molt implicada en el projecte de recuperació del poble de Solanell. D'aquesta manera, s'ha aconseguit acabar amb les importants filtracions d'aigua que entraven per la coberta, impermeabilitzant les zones afectades i segellant el carener. També s'ha sanejat la volta de guix que hi ha a dins el temple, a més de reparar diverses esquerdes dels murs. Al mateix temps, s'ha actuat en la coberta del campanar, destruïda des de feina més de 30 anys per un llamp.

Gascón ha dit que la voluntat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell és poder difondre aquest patrimoni, que ara caldrà restaurar i estudiar. Per aquest motiu, ha insistit a posar en valor la tasca duta a terme per garantir la seva conservació i ha afegit que en un futur es podrien planificar sortides guiades dirigides a escolars i altres col·lectius. La intervenció de l'església s'ha dut a terme amb la col·laboració de la Delegació de Patrimoni del Bisbat d'Urgell i ha comptat amb una subvenció de 15.000 euros del Departament de Cultura, a més d'una aportació de 2.400 euros per part del Bisbat.