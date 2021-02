Fàbrega es compromet a "defensar amb determinació" els interessos del Pirineu

La Seu d'UrgellL'alcalde de la Seu d'Urgell, candidat número 3 de Junts per Catalunya a la circumscripció de Lleida i des d'aquest diumenge diputat electe al Parlament, Jordi Fàbrega, s'ha compromès a treballar "incansablement per ajudar a la prosperitat de les nostres comarques i de tota la ciutadania". En la primera valoració després de confirmar-se la seva elecció com a diputat, Fàbrega ha agraït la confiança dels votants i s'ha compromès a "defensar amb determinació i humilitat els interessos de la ciutat, la comarca, el Pirineu, així com de les comarques de la demarcació de Lleida". També ha assenyalat que "ser diputat al Parlament de Catalunya i poder defensar els interessos dels meus veïns i veïnes serà un honor que assumeixo com una gran responsabilitat en un moment social i nacional complex".

Fàbrega també ha valorat la baixada important de participació que s'ha produït arreu, tot indicant que "la Seu i l'Alt Urgell no han estat una excepció en aquesta baixada, tot i que les dades són una mica més positives que la mitjana." Des d'una perspectiva nacional, Fàbrega ha manifestat que els resultats "suposen un reforç important per l'independentisme" i que caldrà que això es plasmi en la negociació del pròxim govern de la Generalitat de Catalunya.

Des de la formació han celebrat que la candidatura de Junts per Catalunya ha estat el partit més votat a l'Alt Urgell en aquestes eleccions al Parlament. Així, la formació ha aconseguit la primera posició en 14 municipis de la comarca i la segona posició en els cinc restants, entre els quals hi ha la Seu d'Urgell, on ERC ha guanyat per 80 vots.