Dos urgellencs i dos trempolins representaran l'Alt Pirineu i Aran al Parlament

L'Alt Pirineu i Aran tindrà quatre diputats al Parlament de Catalunya després de les eleccions d'aquest 14-F, dos urgellencs i dos trempolins. Amb el 100% dels vots escrutats Òscar Ordeig i Sílvia Romero (PSC), Antoni Flores (ERC) i Jordi Fàbrega (Junts) seran els encarregats de representar la demarcació a la cambra catalana durant aquesta legislatura.

Òscar Ordeig era el cap de llista del PSC a la circumscripció de Lleida. Diputat al Parlament de Catalunya durant bona part de les últimes tres legislatures, és també cap de l'oposició a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i líder de la candidatura local Compromís per la Seu. Ordeig és llicenciat en ciències de l'activitat física i l'esport i doctor en administració i direcció d'empreses.

Sílvia Romero era la número 3 del PSC a la circumscripció de Lleida. Actual cap de l'oposició a l'Ajuntament de Tremp com a líder de la candidatura Compromís per Tremp, va ser també regidora de l'equip de govern trempolí sota l'alcaldia de Víctor Orrit. Doctora en Lingüística General i llicenciada en Filologia Catalana, actualment Romero és responsable del Servei de Català del Consorci per la Normalització Lingüística al Pallars Jussà.

Antoni Flores anava de número 4 a la llista d'Esquerra a la circumscripció de Lleida. Actualment és tinent d'alcalde de Tremp i vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Flores és enginyer tècnic industrial mecànic de professió.

Jordi Fàbrega era el número 3 de Junts per Catalunya a la circumscripció de Lleida. És alcalde de la Seu d'Urgell des del juny del 2019, en la que va ser la seva primera experiència política. Fàbrega és pediatra de professió, va ser director assistencial del Sant Hospital de la Seu abans d'assumir l'alcaldia i actualment encara manté part de l'activitat mèdica al centre urgellenc.

La demarcació perd un diputat respecte a l'anterior legislatura, quan n'hi va haver cinc: els aranesos Javier Ribas (Cs) i Anna Geli (Junts per Catalunya), la pallaresa Imma Gallardo (Junts per Catalunya) i els alturgellencs Francesc Viaplana (ERC) i Òscar Ordeig (PSC).

Resultats per comarques i Aran

Per comarques, Junts ha estat la força més votada a quatre de les cinc comarques de l'Alt Pirineu, mentre que el PSC s'ha imposat a l'Aran.

Alt Urgell

Junts 28,89%, ERC 27,49%, PSC 15,77%, CUP 8,68%, PDeCAT 3,97%, En Comú Podem 3,87%, altres 10,04%.

Alta Ribagorça

ERC 23,32%, Junts 21,43%, PSC 20,88%, CUP 9,46%, PDeCAT 8,24%, En Comú Podem 6,11%, altres 9,40%.

Cerdanya

Junts 31,56%, ERC 21,45%, PSC 12,79%, CUP 9,13%, PDeCAT 6,96%, Vox 5,35%, altres 11,75%.

Pallars Jussà

Junts 34,38%, ERC 23,80% , PSC 16,39%, CUP 9,34%, En Comú Podem 3,46%, PDeCAT 3,36%, altres 8,13%.

Pallars Sobirà

Junts 30,75%, ERC 28,63%, CUP 14,40% , PSC 9,56%, PDeCAT 5,90% , En Comú Podem 3,52%.

Val d'Aran

PSC 30,97%, ERC 14,95%, VOX 14,54%, Junts 10,92%, Cs 7,48%, PP 6,11%, altres 13,82%.