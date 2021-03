El festival Errant 2020 es clourà amb l'edició del col·leccionable 'Art al mapa'

El Pont de SuertL'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) editarà el número 1 del col·leccionable 'Art al mapa', que tancarà el festival Errant 2020 i que donarà pas a l'edició 2021. Es tracta d'una publicació d'autor que tindrà caràcter anual, amb format de mapa desplegable i que enguany arrencarà amb el projecte 'Disposar d'un univers en el punt d'un mapa', de l'artista mollerussenca Marta Bisbal, que té la voluntat de promoure el diàleg entre la creació artística i el patrimoni paisatgístic, cultural i històric.

Per elaborar aquest primer mapa, Bisbal es desplaçarà a l'Alta Ribagorça, seu de la primera edició del festival Errant, el setembre de 2020, amb l'objectiu d'aprofundir i indagar sobre els valors de la diversitat i la multiculturalitat, especialment en aquest territori pirinenc que aglutina un gran nombre de persones provinents d'orígens molt diferents.

Per fer efectiu el projecte, fins al pròxim 17 d'abril tindrà lloc una acció prèvia, que serà col·laborativa i oberta. Tothom qui ho desitgi, i que tingui un vincle afectiu amb l'Alta Ribagorça, podrà portar un petit munt de terra (la que li càpiga a la mà) fins a qualsevol dels tres llocs que Errant habilitarà com a punts de recollida. Els diferents munts de terra representaran la unió de les persones participants dels seus llocs d'origen amb el territori pirinenc on s'han establert i que ara els acull. Amb totes les terres reunides, un grup de portadors designats per l'organització, i totes les persones que vulguin ajuntar-s'hi, emprendran el camí que va de Casós a la Collada de Calvo (1.400 m.), el punt del mapa on conflueixen geogràficament els termes municipals de Vilaller, el Pont de Suert i la Vall de Boí. Un cop arribats a la cota de destí, els portadors dipositaran les terres en un indret marcat. Aquesta acció esdevindrà un ritual simbòlic d'homenatge a la força de la unió de totes les cultures.

Tota l'acció artística, des de la sortida dels munts de terra dels punts de recollida fins a l'arribada a la Collada de Calvo es documentarà fotogràficament. Les imatges obtingudes i les dades enregistrades en el transcurs de tot el projecte, així com els noms de tots els participants i un text escrit per Diana Padrón, comissària, investigadora i doctora en Història de l'Art i especialitzada en art contemporani i cartografia, es plasmaran en la primera publicació d'Art al mapa. La segona edició d'"Errant. Itineraris d'Art i Pensament" arribarà al Solsonès entre el 9 i el 17 de juliol.