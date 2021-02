El Govern admet que hi ha desplaçaments de gent de fora a la Vall d'Aran

Vielha e MijaranEl Govern ha admès que s'han constatat entrades i sortides de gent de fora a la Vall d'Aran malgrat el confinament comarcal. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que això no només passa al cap de setmana sinó que és durant tota la setmana i ha fet una crida a respectar les restriccions perquè la Vall té un "risc superior" pel que fa als índex de contagis de covid-19. En aquest sentit, la consellera ha assenyalat que a banda del control policial d'entrada i sortida de l'Aran, cal que la ciutadania tingui clar que hi ha el mateix confinament que a la resta de comarques de Catalunya i que s'ha de complir per no posar en risc ni la salut dels de fora ni la dels de dins.

Vergés ha explicat que han demanat la "implicació conjunta" en les mesures que estan en vigència per tal de solucionar la situació que s'està donant a la Vall d'Aran amb la constància que hi ha entrades i sortides de gent de fora del territori. No obstant, no s'ha concretat si es reforçaran els controls policials d'entrada i sortida de la Vall. En aquest sentit, el comissari Joan Carles Molinero, ha assenyalat que els controls continuaran sent "dinàmics" com fins ara però no ha parlat de cap reforç.

Vergés ha assenyalat també que s'ha elaborat tot un programa treballat amb les autoritats de salut pública, el Conselh Generau d'Aran i les autoritats araneses de salut, per desplegar agents comunitaris que facin complir les mesures. Ha dit que és una part "imprescindible" pel control a tots els nivells, sobretot als instituts, on hi pot haver hagut alguns brots.