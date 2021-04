Integra Pirineus inicia una campanya de recollida de material tècnic per a persones amb mobilitat reduïda

La Seu d'UrgellIntegra Pirineus ha iniciat una campanya de recollida de material tècnic per a persones amb mobilitat reduïda per tal de dotar de més material el Banc de Productes de Suport i poder oferir-los a les persones amb discapacitat o dependència que ho requereixin. El Banc de Productes de Suport és un servei comarcal, del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell, que proporciona productes tant a les persones convalescents que s'estan recuperant d'una intervenció o fractura, com a persones amb discapacitat o dependència.

Aquesta campanya s'inicia amb la finalitat de reduir la compra de material nou i disposar de productes per arribar a més persones que els puguin necessitar, i va adreçada a les persones que tinguin material d'aquest tipus que no l'utilitzin i el vulguin donar desinteressadament. Per fer les donacions, cal que les persones es posin en contacte amb Integra Pirineus, al 621 24 83 50 o info@integrapirineus.com, per tal que reculli el material. Un cop recollit el material, se n'avaluarà l'estat per a la reutilització i es reparà sempre que sigui possible. En cas que el material recollit no sigui apte per la reutilització, la Mancomunitat d'Escombraries l'Urgellet col·laborarà amb la campanya reciclant-ne els diferents components.

Els productes s'ofereixen gratuïtament en modalitat de préstec (durant 6 mesos i previ pagament d'una fiança), amb l'objectiu de millorar la seva autonomia personal o bé facilitar la tasca de la persona cuidadora. Es tracta de cadires de rodes, crosses, llits articulats, baranes de llit, grues de transferència, cadires de banyera, tamborets de dutxa, etc. Per accedir a aquest servei, les persones interessades s'han d'adreçar al Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell - CAPAU al Centre Cívic "El Passeig", a la plaça Soldevila, 1 de La Seu d'Urgell o trucant al telèfon 973 35 41 02.

Des del 2019 Integra Pirineus gestiona el Banc de Productes de Suport realitzant-ne el manteniment dels productes, el lliurament, el transport al domicili en cas necessari i l'assessorament a les persones cuidadores i usuàries sobre la idoneïtat del producte i el seu ús.