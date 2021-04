Joan Ordi deixa la presidència del Parc Natural de l'Alt Pirineu

LlavorsíEl fins ara president de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Joan Ordi, ha comunicat als membres d'aquest organisme que deixa el càrrec, després de gairebé cinc anys desenvolupant-lo. Ordi va ser nomenat pel conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull i ratificat per la Junta el 20 de maig de 2016, i des del departament asseguren que "la seva activitat ha estat intensa i exemplar".

Ordi va comunicar la seva renúncia a la Junta del passat 7 d'abril, expressant que "s'ha tancat una etapa important al parc i apostant per la renovació del càrrec coincidint amb la propera formació del nou govern, que pugui assolir noves fites en la conservació, potenciació i desenvolupament sostenible del Parc Natural més extens de Catalunya".

Ordi és filòleg català, exalcalde de Llavorsí, exconseller del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, president de la societat de caçadors de Llavorsí i vicepresident de l'Associació Cambuleta, dedicada a promoure l'ús de la parla pallaresa. També és coautor del llibre Arrelats. Gent del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

El càrrec de president de la Junta Rectora del parc és representatiu i de lideratge polític, no retribuït. Des del departament han indicat que durant el seu mandat s'han assolit, entre d'altres fites, l'ampliació del parc (2018), la signatura del protocol de col·laboració internacional amb Andorra i França per a la creació del Parc Pirinenc de les Tres Nacions, i la presentació del primer plànol conjunt d'aquest parc.

Igualment, s'ha impulsat la creació del primer museu a l'aire lliure per divulgar el patrimoni geològic del Parc, de l'Associació de Guies intèrprets del Parc Natural de l'Alt Pirineu (2018) i de l'Associació de Productors i Elaboradors Agroalimentaris del Parc Natural de l'Alt Pirineu (2020). Precisament, tots els productors agroalimentaris han pogut vendre cistelles de productes locals per internet per fer front a les restriccions de la pandèmia a través del portal www.delparcalplat.cat, amb el suport del Parc Natural.

Finalment, durant el 2020 també es va crear, sota el seu lideratge, la comissió científica del Parc Natural amb gairebé 30 representants del món de la recerca, cultural i social especialitzats en el territori del Parc. Per la seva banda, el director del parc, Marc Garriga, també ha lloat la tasca feta per Ordi, tot assenyalant que "si una cosa destaca del Joan és el seu alt grau d'implicació, ja que cada setmana hem despatxat temes i fet reunions, i aquest gran nivell d'impliació és difícil de veure en el director d'un parc".